En bouclant un financement à hauteur de 4 millions d’euros, la pépite se donne les moyens d’une extension stratégique des grands comptes vers les TPE/PME, et d’une accélération de sa road-map produit ;

Cette levée est réalisée auprès des fonds PROBTP Innovation et Anaxago ainsi qu’avec le soutien de Business Angels tels que Thomas Le Diouron d’Impulse Partners, Pascal Casanova - ex DG de Lafarge et Kima ventures.

Créée en 2013 par Ali El Hariri - ingénieur en BTP - et Maxence Lerigner - ingénieur logiciel -, Bulldozair naît d’un constat observé sur le terrain : la multiplication des entreprises intervenants sur un chantier (on compte parfois plus de 40 acteurs) engendre des problèmes de coordination et de transmission de l’information, des retards et des révisions qui obligent parfois à des reconstructions. Cumulées, ces redites correspondraient à un tiers du coût final de la construction d’un ouvrage.

Bulldozair propose une solution de suivi de chantier qui permet à tous les corps de métiers d’un projet de construction de se connecter : ingénieurs, conducteurs de travaux, mais aussi architectes, bureaux d’études et maîtrise d’ouvrage. Concrètement, les équipes sur le chantier ont accès à toute l’information liée au projet, peuvent gérer avec simplicité tâches, plans, planning, collecter la donnée et émettre des rapports automatisés directement depuis leurs smartphones. En parallèle, le management - grâce à la centralisation et l’analyse de ces informations par Bulldozair - est alerté sur les risques et les retards, et facilité dans sa prise de décision. A la clé, la revalorisation des métiers présents sur les chantiers, et l’amélioration significative de la gestion des projets, pour un gainde productivité de 25%.

PRO BTP est heureux de s’associer via PRO BTP Innovation à la levée de fonds de Bulldozair : "Nous sommes fiers d’accompagner cette solution de digitalisation du suivi des chantiers qui sert l’ensemble de la profession, de la TPE au grand groupe international. Ce faisant, PRO BTP montre encore une fois son attachement au service d’une profession et sa capacité à accompagner les innovations majeures de ce secteur", déclare Hervé Naerhuysen, Directeur Général de PRO BTP et Président de PRO BTP Innovation.

Des fondations solides pour s’attaquer au marché des petites entreprises...

Forte de la transversalité de son modèle, la startup a rapidement séduit les donneurs d’ordres d’industries hétéroclites dont le potentiel de développement reste soutenu à l’instar de Carrefour, RATP, CHANEL, TOTAL, EDF, EIFFAGE APRR ou encore Bouygues Immobilier. Selon l’industrie et ses besoins, la plateforme est déployée pour la gestion de projet (comptes rendus, planning, process, collaboration documentaire) et le pilotage des chantiers (gestion des tâches, qualité, conformité, formulaires), ou encore l’audit de sites de production et opérations de maintenance.

Avec ce nouveau tour de table, Bulldozair s’attaque au segment des petites et moyennes entreprises, avec pour objectif de tripler le nombre de ses clients d’ici 2 ans. Simple, universelle et collaborative, la solution de Bulldozair est aussi conçue pour accompagner la digitalisation des quelques 40 millions de PME des divers métiers du BTP à travers le monde.

“ Nous avons été séduits par la vision transformative de Bulldozair qui arme les entreprises du secteur pour relever les défis opérationnels et financiers actuels et futurs et oeuvre en faveur de la collaboration de terrain et de la valorisation de ses métiers. Bulldozair est donc en totale adéquation avec les entreprises Proptech accompagnées et financées par Anaxago.” affirme Alexandre Heraud Investment Director chez Anaxago.

… et lancer un chantier technologique ambitieux.

Bulldozair double ses effectifs R&D et renforce son offre produit pour accélérer son avance technologique et étendre l’usage de la plateforme vers un outils de pilotage de projet de construction à 360°.

Une accélération qui repose sur 3 piliers :

Amélioration en continu de la simplicité d’usage et de l’ergonomie de la plateforme, en collaboration avec des utilisateurs sur le terrain et au bureau (chef de chantier, responsable travaux, managers...).

Développement de nouveaux modules en self-service et d’intégrations étendues pour une expérience client optimisée, en fonction des besoins.

Lancement d’une offre conçue pour les petites équipes.

“Avec cette levée nous allons renforcer une équipe produit déjà sénior pour développer les fonctionnalités complémentaires demandées par des utilisateurs chez qui nous voyons une très grosse adoption. Notre plateforme sera encore plus simple, plus modulable et plus ouverte. Nous construisons un outil de pilotage à 360° des projets de construction utilisable par toute la chaîne de valeur et sur toute la durée d’un projet.” explique Maxence Lerigner, CTO et co-fondateur de Bulldozair.

Bulldozair, l’architecte d’une nouvelle approche de la collaboration dans le BTP

En outre, la solution mobile-native de Bulldozair dessine une nouvelle approche de la collaboration dans le BTP et permet à ses métiers - héritiers d’un savoir-faire traditionnel transmis oralement - de prendre le virage du numérique.

Fer de lance de laProptech, Bulldozair remplace les archaïques carnets de notes, rapports papier et aller-retours inutiles par des outils technologiques, au service de l’humain et de son savoir faire, compatibles avec le travail de terrain.

“La crise de la covid-19 intervient après plusieurs années de marges faibles, de productivité en baisse, et de difficultés à recruter dans le secteur de l’immobilier et de la construction. L’industrie est enjointe à se transformer. Pour cela il est nécessaire de porter un coup de marteau à la conception traditionnelle de son organisation. C’est précisément la mission de Bulldozair." explique Ali El Hariri. “Cette levée de 4 millions va nous permettre d’accélérer dans cette voie, tant d’un point de vue commercial que technologique. ” conclu Ali El Hariri, CEO et co-fondateur de Bulldozair.