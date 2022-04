Budget Insight, leader français de l’agrégation de données bancaires et financières et pionnier du secteur de l’Open Finance [1] en Europe, annonce aujourd’hui une levée de fonds d’un montant de 35 millions de dollars (31 millions d’euros) auprès de PSG Equity (« PSG »), une société de growth equity de premier plan qui s’associe à des entreprises de software et de services technologiques pour les aider à accélérer leur croissance et à se développer en Europe et aux États-Unis. PSG rejoint au capital l’équipe de management et le Crédit Mutuel Arkéa. Convaincu par le fort potentiel de croissance de Budget Insight et les synergies naturelles issues de ce rapprochement, le groupe bancaire est entré au capital de l’entreprise en 2019, permettant à la fintech de consolider son avance technologique et créant les conditions favorables à cette nouvelle étape de développement à l’échelle européenne. Le Crédit Mutuel Arkéa continuera à collaborer avec Budget Insight pour aider à dynamiser l’innovation dans le secteur des services financiers.

Fintech créée en 2012, Budget Insight s’est rapidement imposée dans le secteur de l’Open Finance comme l’un des leaders Français de l’agrégation de données bancaires et financières. L’entreprise déploie ses technologies auprès d’un écosystème de plus de 200 sociétés et institutions dont les plus grandes banques, assurances et gestionnaires d’actifs français, ainsi que plusieurs fintechs de premier plan.

L’API [2] de Budget Insight, permet à ses clients et à leurs utilisateurs finaux d’agréger données et documents financiers et d’effectuer des paiements. Grâce aux technologies puissantes qu’elle développe, à son expérience utilisateur “sans coutures” et à son expertise en matière d’exigences réglementaires européennes, Budget Insight vise à donner à ses clients les moyens de créer plus de valeur pour les utilisateurs de services financiers. Ses produits se déploient sur une large gamme de services allant de la gestion d’actifs, au crédit en passant par la fidélisation, la gestion de trésorerie pour les entreprises ou encore les paiements.

Ce nouveau partenariat devrait permettre à Budget Insight de développer de nouveaux produits et d’accroître significativement son empreinte européenne, renforçant ainsi sa position parmi les leaders de l’Open Finance, secteur qui se consolide actuellement autour d’une poignée de grands acteurs. Pour accompagner cette phase d’accélération, Budget Insight prévoit de renforcer significativement ses effectifs d’ici 2025. 50 postes sont d’ores et déjà ouverts sur l’année 2022 pour venir étoffer ses équipes tech, produits et commerciales.

Depuis sa création, PSG investit dans des entreprises de software, pour accélérer leur croissance et leur permettre de gagner des parts de marché significatives dans un objectif de consolidation de marché. Très proches des dirigeants et de leur équipe de management pour les accompagner au quotidien dans leur réflexion stratégique, les équipes de PSG déploient leur expertise en matière de M&A et d’expansion internationale, notamment en Europe et aux Etats-Unis, tout en menant une politique soutenue d’investissements. Budget Insight est sa 6ème participation en France et sa 16ème participation en Europe.

« Je suis très heureux de l’évolution de cette aventure débutée il y a plus de 10 ans maintenant. Nos réalisations passées et futures reposent sur nos prouesses technologiques et notre capacité à proposer l’une des meilleures technologies d’Open Finance du marché. Pour cela nous savons pouvoir compter sur notre fabuleuse et grandissante équipe ! » commente Romain Bignon, fondateur de Budget Insight.

« Cette arrivée de PSG au capital marque une nouvelle étape pour Budget Insight dont l’ambition est très claire : devenir un champion européen de l’Open Finance. Nous sommes convaincus que nous avons tout pour y arriver : un modèle B2B éprouvé depuis 10 ans, une technologie de pointe et une expertise du secteur approfondie allant au-delà de l’Open Banking, un écosystème riche de plus de 200 partenaires, et des actionnaires qui partagent notre vision. Ce nouveau chapitre de notre histoire est très excitant ! » ajoute Bertrand Jeannet, CEO de Budget Insight.

« De notre point de vue, Budget Insight occupe une position stratégique sur un marché des services financiers qui se transforme profondément avec le développement de l’Open Finance. Nous sommes convaincus que ce marché se structurera, au niveau européen, autour d’un nombre limité d’acteurs clefs dont Budget Insight fait partie. Son engagement et son ambition de fournir aux institutions et entreprises de services financiers une connectivité complète, sécurisée et à forte valeur ajoutée nous a séduit. Notre accompagnement doit lui permettre de développer rapidement sa présence en Europe et d’étoffer encore son offre. » déclare Romain Railhac, Managing Director chez PSG.

« Nous sommes fiers du chemin parcouru par Budget Insight, et heureux d’accompagner cette nouvelle étape de son développement. Notre collaboration, initiée il y a trois ans, nous a permis de déployer des synergies fortes et durables, au service d’une expérience clients enrichie et fluide. Budget Insight a consolidé son avance technologique, accéléré son développement en France et amorcé son déploiement en Europe : nous pensons qu’elle est désormais prête pour aborder cette phase de croissance à l’échelle européenne, avec l’objectif de devenir l’acteur de référence des services d’Open Finance. Une ambition que le Crédit Mutuel Arkéa accompagnera, aux côtés de PSG Equity, avec la même conviction que depuis son entrée au capital. » Frédéric Laurent, Directeur général délégué, Directeur du Pôle clientèle retail du Crédit Mutuel Arkéa

La transaction est conditionnée à l’autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).