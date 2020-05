De Futur.e.s in Africa organisé à Casablanca en collaboration avec Cap Digital jusqu’au concours Pulse Africa d’EDF, la tech africaine séduit par sa capacité à casser les codes et à proposer des solutions efficaces aux enjeux actuels. Et pour cause !

Par manque de ressources (accompagnement ou financier), les africains grandissent dans un esprit « dégourdi » & « astucieux » pour contourner des problématiques économiques ou environnementales, ce qui génère une innovation dans les business models, les technologies…

Sanaa Berthié, la fondatrice de Bridges Builder, souligne : « Les Africains ont développé une culture orientée « problem solving » portée par de jeunes Digital Native inventifs et talentueux. »

Pour leur donner un coup de pouce et leur permettre de rayonner dans leur pays ou dans leurs régions, elle lance Bridges Builder, la 1ère plateforme d’intermédiation et de conseil qui permet aux investisseurs européens de financer des startups africaines.

Bridges Builder, la rampe de lancement des meilleures start-ups africaines

La technologie numérique est une formidable source de croissance économique. Créatrice de valeur et d’emplois, elle contribue aussi à démocratiser les droits humains en proposant notamment des solutions orientées e-citoyens et e-santé.

Les start-ups africaines sont en train d’imaginer un monde nouveau, riche en opportunités et en projets fédérateurs.

Une initiative comme Bridges Buider offre à ces pépites l’opportunité de rayonner en accédant à des investisseurs européens désireux de soutenir des projets porteurs.

Bridges Builder propose un accompagnement de A à Z pour les aider à monter leur business model, leur canevas, leur elevator pitch, leur business plan, leur product roadmap, leur étude marketing, leur stratégie de vente et de distribution, leurs persona… et à trouver des financements.

Des investissements lucratifs dans un marché en pleine croissance

Via Bridges Builder, les investisseurs européens (Business Angels, Private Equity, Corporate, Bailleurs de fonds…) découvrent d’autres alternatives d’investissements ultra-rentables dans des secteurs porteurs : e-commerce, agritech, e-learning, e-santé, e-energie, e-money, e-gouvernement, smart city.

Pour Sanaa Berthié : « Le risque d’investissement est réduit grâce à des données d’aide à la décision complètes (juridiques, macroéconomiques, financières). De plus, Bridges Builder se démarque en organisant des intermédiations fines, au plus proche des besoins des investisseurs. »