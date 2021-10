Ce financement de plus de deux millions d’euros au total va permettre à Bridge.audio de continuer le développement de son produit et d’accélérer sa commercialisation.

Si la révolution du streaming apporte des perspectives de croissance vertigineuses pour l’industrie, elle ne répond malheureusement en rien aux problématiques des professionnels qui, sur un plan technologique restent prisonniers du monde d’avant : pour organiser, collaborer et s’échanger des fichiers, ils sont contraints de jongler entre une multitude d’outils "généralistes" (Wetransfer, Dropbox, Box, iTunes etc).

Bridge.audio rassemble toutes ces fonctionnalités et bien d’autres encore comme le tracking ou la recherche par intelligence artificielle dans un outil cloud all-in-one très intuitif.

Bridge.audio s’adresse aussi bien aux professionnels de la musique (compositeurs, managers, éditeurs, labels) qu’à ceux de l’audio (podcasters, comédiens, sound designers). Dans un contexte où plus de 60 000 titres sortent chaque jour sur les plateformes et où on estime à plus de 35 milliards par an le nombre de liens générés dans le business de la musique. C’est dire à quel point le besoin est important.