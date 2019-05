Briconord, fournisseur majeur d’accessoires et de produits d’aménagements et de finition de l’habitat, a acquis la société hollandaise Mac-Lean. Cette opération a été réalisée par Christian Guillou, président et actionnaire du Groupe Briconord, avec le soutien de ses actionnaires Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF) et Société Générale Capital Partenaires, qui détiennent ensemble la majorité du capital.

Créé en 1950 dans la région de Cognac, Briconord est le spécialiste des produits d’aménagements, de finition et accessoires (plus de 3 600 références) pour les univers de la cuisine, du sol et de la menuiserie d’intérieur (bandes de chant et placage, barrières de sécurité pour enfants et animaux, profilés de cuisine, accessoires et produits pour le bricolage et le rangement). Le Groupe dispose d’une équipe R&D dédiée à la conception et au développement de produits propres et/ou brevetés. Il bénéficie de fortes positions dans des enseignes de bricolage et de distribution professionnelle en France, avec des produits destinés aux particuliers et aux professionnels. Briconord est également actif sur d’autres marchés européens (Belgique, Espagne, Portugal, Italie et Suisse). Le Groupe est aujourd’hui dirigé et détenu par Christian Guillou, aux côtés de deux investisseurs financiers, Amundi PEF et Société Générale Capital Partenaires.

Fondée en 1946, Mac-Lean est spécialisée dans les produits et accessoires de revêtements de sol, de sécurité et décoration (sous-planchers, plinthes, portes coulissantes, solutions de sécurité pour les enfants...). La société vise principalement le secteur de la distribution bricolage, de la distribution de meubles et le marché professionnel. Mac-Lean, dont le siège social est situé près de Rotterdam, est fortement présente aux Pays-Bas et en Belgique.

Suite à cette opération le chiffre d’affaires du Groupe dépasse 30m€.

Cette opération de croissance externe va permettre au Groupe Briconord d’accélérer son développement européen (renforcement des parts de marché en Belgique et forte pénétration du marché néerlandais), d’étendre son offre de produits avec une stratégie de cross-selling, et de renforcer sa présence auprès des grandes enseignes du secteur du bricolage.

Christian Guillou, Président du Groupe Briconord : « Les deux sociétés ont un business model très similaire et des gammes de produits complémentaires. Chaque société, tout en conservant son identité de marque, a ainsi l’opportunité de se développer sur de nombreux marchés et de nouvelles catégories de produits. Nous créons ainsi un vrai acteur européen de référence autour des accessoires d’aménagement de la maison. Nous avons tous les atouts pour poursuivre l’excellent travail accompli par les équipes des deux sociétés et accélérer notre développement en Europe et à l’international ».

Claire Chabrier, Directrice Associée Amundi PEF : « Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie élaborée avec Christian Guillou lors de notre entrée au capital de Briconord, à savoir le développement international et la croissance externe. Mac Lean permet à Briconord de se renforcer dans la catégorie des produits dans l’univers du sol et le positionnement sur les marchés européens. Cela renforce le potentiel de croissance organique par la complémentarité des réseaux de distribution et des produits. Les bases du groupe sont très solides pour accélérer sa croissance, y compris en poursuivant sa politique d’acquisition. »

David Cognasse, Directeur de Participations Société Générale Capital Partenaires :« Au cœur de notre philosophie d’investissement, nous nous réjouissons d’accompagner Christian Guillou dans cette nouvelle étape de développement. Cette acquisition est très pertinente au regard des évolutions du marché de la distribution de matériel de bricolage et permet au groupe Briconord de devenir un acteur européen qui renforce significativement son expertise et sa position de marché. »