L’opération découle du partenariat établi entre BrickVest et ACRON AG, l’un des principaux gestionnaires de biens immobiliers basés en Suisse, avec un volume de transactions d’environ 1,7 milliard de francs suisses. Harvest Investments 8 est le deuxième fonds investi avec ACRON AG et est le premier fonds d’investissement alternatif de Brickvest à offrir à ses investisseurs une exposition sur le marché américain.

Le mandat d’investissement initial de 15 millions d’euros a été entièrement souscrit en moins de quatre mois, sur la plateforme BrickVest et auprès du pool d’investisseurs d’ACRON AG, démontrant ainsi le fort intérêt des investisseurs européens pour des actifs immobiliers commerciaux américains de classe institutionnelle. Harvest Investments 8 a été distribué sur la plateforme BrickVest « Access », la plateforme d’investissement en ligne dédiée aux investisseurs professionnels individuels et aux Family Offices.

Le futur hôtel Hilton, actuellement en construction, ouvrira dans le courant de l’été 2019. Il compte 222 chambres offrant une vue sur la ville de Chicago et le lac Michigan. Il abritera le plus grand bar et « roof-top » restaurant d’Amérique, d’une superficie de 2800 mètres carrés. Il est à ce jour le seul hôtel à être construit sur le Navy Pier de Chicago, qui attire plus de neuf millions de touristes par an.

Emmanuel Lumineau, CEO de BrickVest, commente : « Le Navy Pier Hotel s’est avéré être un actif extrêmement recherché auprès des investisseurs cherchant à diversifier leurs portefeuilles, à obtenir un niveau élevé de liquidité et à bénéficier de la croissance et de la vigueur de l’économie américaine. »

« La vitesse à laquelle nous avons atteint la clôture finale a dépassé nos attentes, ce qui en dit long sur l’efficacité des capacités de distribution de BrickVest Access et sur notre position en tant que seule plateforme en ligne offrant aux investisseurs sophistiqués en Europe l’accès à des opportunités de haute qualité en immobilier commercial américain. Grâce à notre partenariat avec ACRON AG, nous allons continuer de proposer à nos investisseurs de nouvelles opportunités d’investissement de ce type au cours des prochains mois. »