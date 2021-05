Il regroupera les activités Club auto, Autodiscount et Leaseway et se positionnera ainsi comme l’un des leaders indépendants de la distribution digitale de véhicules neufs et d’occasion en B2B2C et B2C (via Club Auto et Autodiscount) et de solutions de financement automobile (à travers Leaseway) avec un chiffre d’affaires de près de 150 millions d’euros.

Autodiscount, l’un des leaders de la vente en ligne de véhicules neufs, vient d’effectuer son entrée sur le marché du véhicule d’occasion et porte de fortes ambitions sur ce segment très dynamique et complémentaire. Pour Leaseway, déjà leader sur son marché, l’objectif est de capitaliser sur son savoir-faire sur le leasing de véhicules neufs aux professionnels et particuliers.

Ayant anticipé des tendances de fond très profondes (pénétration croissante du leasing, digitalisation du parcours d’achat des véhicules, etc), le groupe Carizona a démontré la pertinence de son business model et a connu une forte dynamique de croissance de plus de 20% par an sur les 5 dernières années avec une résilience démontrée durant la crise sanitaire.

Avec l’entrée au capital d’Amundi PEF et de Bpifrance, les dirigeants-fondateurs du Groupe, Christophe Tournant et Franck Tettart, se donnent ainsi les moyens d’augmenter leurs parts de marchés sur le segment phygital très dynamique, avec comme ambition de doubler de taille dans les prochaines années.

« Nous sommes très contents de voir rentrer au capital de notre groupe, Amundi Private Equity et BPI France. Nous avons pu mesurer, durant le processus d’ouverture du capital, leur apport en terme de développement et de structuration de l’entreprise » indiquent Christophe Tournant et Franck Tettart, les dirigeants-fondateurs du Groupe.

« Nous avons tout d’abord été séduits par le modèle phygital de Carizona, positionné sur des niches à fort potentiel de la distribution automobile et répondant totalement aux exigences actuelles du marché (vente à distance et leasing). Le groupe affiche une trajectoire de croissance ambitieuse pour les années à venir en consolidant ses positions fortes sur la vente de véhicules par Club Auto et sur le courtage en financement, tout en accélérant son développement sur plusieurs relais de croissance (site B2C, véhicules d’occasion, nouveaux segments de clientèle, services associés…). » commentent Christophe Somaïni et Alexandre Denby-Wilkes (Directeurs Associés chez Amundi PEF).

Amundi PEF intervient dans l’opération via son programme Mégatendances dont Carizona illustre parfaitement la stratégie d’investissement dans des sociétés positionnées sur des tendances structurelles comme la technologie et les changements sociétaux.

« Nous nous réjouissons de notre partenariat avec Christophe Tournant et Franck Tettart afin de leur donner des moyens significatifs pour que le groupe Carizona devienne une ETI digitale du secteur de la distribution et du financement de véhicules neufs et d’occasions » ajoutent Romain Gauvrit, Directeur d’Investissement et Maxime Margier-Aubert, Chargé d’affaires Senior chez Bpifrance. « Les options stratégiques du groupe sont multiples, portées par les mutations structurelles de la digitalisation des parcours d’achats de véhicules, de la démocratisation des financements locatifs et d’un marché du véhicule d’occasion qui se professionnalise, permettant de poursuivre cette dynamique d’hypercroissance sur les prochaines années. »