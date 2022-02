Une très belle réussite, dans laquelle 123 Investment Managers s’est illustrée en tant que distributeur de référence du produit. Le savoir-faire d’123 IM dans la commercialisation de fonds de capital investissement auprès des investisseurs particuliers a permis de faciliter l’accès du fonds au plus grand nombre, notamment via l’organisation de la collecte des souscriptions auprès de différents réseaux de distribution. Cette commercialisation a rencontré un vif succès au point de devoir clôturer la période de souscription trois mois avant la date initialement prévue.

Suite à l’engouement suscité par ce premier millésime et la réussite de sa commercialisation, Bpifrance a décidé de renouveler l’expérience avec un fonds successeur « Bpifrance Entreprises 2 » [1].

Pour faciliter son accès au plus grand nombre, Bpifrance a de nouveau confié la commercialisation de son fonds à la société de gestion 123 IM. 123 IM en est le distributeur de référence et organise, à ce titre, la collecte des souscriptions auprès de différents réseaux de distribution ainsi qu’une partie de la gestion du passif du Fonds.

Pour toucher le plus grand nombre, 123 IM propose aux épargnants français qui ne sont pas accompagnés par un conseiller financier dans la gestion de leur épargne de souscrire au fonds « Bpifrance Entreprises 2 » via sa plateforme digitale sécurisée, accessible depuis son site internet 123-im.com.

Pour préconiser Bpifrance Entreprises 2 auprès des épargnants français, 123 IM s’appuie également sur son réseau de 1 200 conseillers financiers (conseillers financiers indépendants, family offices, banques privées, assureurs) sélectionnés pour leur professionnalisme et leur pérennité.

Depuis le mercredi 16 février, 123 IM et Bpifrance proposent donc aux investisseurs particuliers de souscrire au fonds « Bpifrance Entreprises 2 ».

Le fonds, d’une taille de 100 millions d’euros, a été composé à partir de 126 fonds principalement français de capital-investissement (i) issus du portefeuille constitué entre 2010 et 2016 dans lesquels Bpifrance est souscripteur (pour 80% de l’actif constitué), et (ii) gérés directement par Bpifrance Investissement (pour les 20% restants). Ces fonds ont investi depuis 12 ans dans des entreprises sur l’ensemble du territoire afin de couvrir les besoins en fonds propres nécessaires à leur croissance. Il constitue un portefeuille multisectoriel et diversifié, qui regroupe plus de 1 500 PME, ETI et startup, principalement françaises et non cotées, intervenant dans les industries et services traditionnels ainsi que dans les secteurs innovants.

Afin de permettre à un plus grand nombre de particuliers d’investir dans l’économie réelle et d’accompagner la croissance des entreprises, le ticket d’investissement minimum dans Bpifrance Entreprises 2 est de 3 000 euros (vs. 5 000 euros pour Bpifrance Entreprises 1), ce qui constitue un canal d’accès novateur pour un produit de capital investissement habituellement réservé à des investisseurs professionnels investissant généralement des tickets d’un montant minimum de 100 000 euros. Son horizon de maturité de six ans (prorogeable d’un an) est également nettement plus court que celui des fonds similaires de capital investissement, qui s’étendent généralement sur des périodes de 10 ans ou plus, ce qui lui confère une liquidité plus rapide dans le temps.

A l’instar de son prédécesseur, le profil de performance et de liquidité de Bpifrance Entreprises 2 le rend compatible avec un objectif de rendement cible annuel net compris entre 5 et 7% et une distribution potentielle dès la première année, étant entendu que cet objectif de rendement n’est pas garanti et qu’il existe un risque de perte en capital et de liquidité [2].

Xavier Anthonioz, Président d’123 Investment Managers a déclaré : « 123 IM a été créée il y a 20 ans avec pour objectif de démocratiser le financement des PME non cotées auprès des épargnants français. Plus de 4 000 investisseurs particuliers ont souscrit au fonds Bpifrance Entreprises 1 dont plus de 1 500 investisseurs en direct via notre plateforme. Nous sommes très fiers d’avoir accompagné Bpifrance dans ce projet inédit par son envergure et son mode de commercialisation digital et sommes ravis de poursuivre notre engagement à leurs côtés dans le cadre de la commercialisation de ce nouveau millésime. »