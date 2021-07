Adeunis, l’expert des capteurs et solutions IoT, annonce avoir obtenu un financement de 600 k€ dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt « Solutions souveraines pour les réseaux de télécommunication » proposé par Bpifrance, visant à soutenir les activités de recherche et de développement de la société dans le domaine de la 5G pour l’IoT. Cet appel à manifestation d’intérêt fait partie intégrante du volet « innovation » du plan France Relance. Ce financement permettra de conforter l’avance technologique d’Adeunis dans le domaine de l’IoT et d’accélérer le développement d’innovations à forte valeur ajoutée. Ce financement se répartit sous forme de subvention à hauteur de 75% et les 25% restant sous forme d’avances remboursables.

« Nous sommes heureux d’avoir été sélectionnés pour recevoir ce financement du Gouvernement français. Il démontre une réelle confiance de la part de Bpifrance et de l’État dans notre capacité à contribuer au déploiement de ces nouvelles technologies et à la garantie du savoir-faire français. Conformément à notre plan stratégique, ce financement accompagnera notre développement de solutions à destination du marché du Smart Building et nous permettra d’accélérer notre politique d’innovation autour de la 5G » indique Jean-Luc Baudouin, DG Adjoint et Directeur Technique.

Après un premier capteur NB-IoT 5G destiné au smart metering1 déjà développé, ce financement permettra de soutenir la poursuite des travaux de recherche d’Adeunis autour des technologies 5G et de l’IoT. Adeunis se donne ainsi pour objectif la création d’une gamme de capteurs et produits IoT 5G permettant la massification de l’IoT sur le vertical du bâtiment.

Pour y parvenir, deux solutions distinctes seront développées :

Une première solution composée de plusieurs capteurs conformes aux différentes variantes du standard 5G et compatibles avec les cœurs de réseau 5G actuels et futurs ainsi que d’un logiciel permettant le pilotage de systèmes de ventilation pour assurer le niveau de confort et de qualité de l’air d’un bâtiment connecté à coût énergétique minimal. Ce logiciel intègrera des solutions d’Intelligence Artificielle pour la prédiction et le contrôle des systèmes.

Une seconde solution sera composée d’un capteur permettant de tester la couverture et la qualité du réseau 5G couplé à un logiciel SaaS. En effet, pour un fonctionnement le plus efficient possible des objets connectés, il est indispensable de les positionner idéalement en fonction de la couverture réseau. C’est ce que permet aujourd’hui le testeur de réseau Adeunis : Field Test Device. Une nouvelle version de ce produit, référence du marché, sera développée en version 5G et accompagnée d’un logiciel permettant une cartographie géographique compatible avec les jumeaux numériques du bâtiment afin d’assurer un déploiement optimal des objets 5G.

Le projet de recherche et développement s’étendra sur 24 mois, et précédera la phase de commercialisation de l’offre. Il permettra à terme l’embauche de 11 personnes supplémentaires sur les 4 années à venir, afin de pérenniser les compétences de la société et d’en acquérir de nouvelles, dans les services R&D, support technique et commercial.