Mercer, renforce son activité en France avec la nomination de Boutros Thiery au poste de Directeur France des solutions d’investissement.

Placé sous la responsabilité de Michael Lernihan, Leader Europe des solutions d’investissement chez Mercer, Boutros Thiery sera responsable du développement et de l’adaptation de l’offre de solutions d’investissement de Mercer auprès des assureurs, des caisses de retraites, des entreprises, des banques et des gérants privés ainsi qu’auprès d’autres intermédiaires distributeurs de produits financiers en France.

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur, filière Management des produits innovants, de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), et d’un Master en Marketing International des Hautes Etudes Commerciales (HEC), Boutros Thiery débute sa carrière en 2002 en tant que responsable Marketing au sein de la société BI-SAM, fintech pionnière dans la mesure de performance et des risques dans l’industrie de la gestion d’actifs.

Il intègre en 2006 Natixis Investor Servicing en tant que responsable du Développement de la plateforme de reporting et de mesure de performance.

En 2008, il rejoint Natixis Asset Management en tant que responsable de l’Animation Commerciale, puis responsable du développement des nouveaux clients Institutionnels pour Natixis Investment Managers en France et Monaco.

Avant de rejoindre Mercer en janvier 2020 il était Directeur Institutionnel pour Allianz Global Investors en France, membre du Groupe de distribution Assurance EMEA en charge du développement de solutions de gestion d’actifs pour les assureurs.

« Je suis très heureux de rejoindre des équipes de grande qualité, qui ont su mettre à profit l’excellence du capital intellectuel de Mercer et sa recherche de gérants en architecture ouverte au niveau mondial pour développer une plateforme de solutions d’investissement, qui, pionnière à ses débuts, est devenue une référence. Dans un marché de plus en plus complexe et compétitif, l’approche innovante et agile de Mercer a pour objectif de permettre aux professionnels français de l’investissement de mener à bien leurs choix stratégiques dans un cadre de gouvernance, de gestion des risques et de maîtrise des coûts adaptés. Mercer proposera ces solutions aussi bien sur les segments institutionnels que de la distribution, tous deux en proie à de profondes transformations en termes de besoins d’épargne et de retraite de leurs clients », explique Boutros Thiery.

« Nous sommes ravis d’accueillir Boutros à un moment clé de l’expansion des solutions d’investissement de Mercer, sur un marché français de l’épargne en pleine mutation. Boutros apporte une connaissance approfondie des besoins du monde institutionnel et de la distribution. Il disposera du savoir-faire de Mercer en matière de recherche et d’agrégation des gérants les mieux notés et pourra également se fonder sur notre expertise en conseils et solutions de retraite et d’épargne, en collaboration étroite avec les équipes de Mercer déjà présentes sur le marché français. » déclare Michael Lernihan, Leader Europe des Solutions d’investissement chez Mercer.