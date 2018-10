Botnik, la plateforme de marketing conversationnel annonce avoir bouclé une première levée de fonds de plusieurs centaines de milliers d’euros auprès de Business Angels. Cette levée, à laquelle ont participé des professionnels des martech comme Olivier Mathiot (Rakuten), Edgar Baudin (Gamned, Makazi), Jérome Léger (AdMoove , MMA), Thierry Roussel (Direct Energie, SeniorAdom), Sébastien Pissavy (Ex JeuxVideo.com), Edouard Morhange (Epicery), Xavier Desmaison (Monolith Partners) et Virtual Network va permettre à Botnik d’accélérer le développement de sa plateforme conversationnelle, en intégrant l’automation, les voicebots, et d’intensifier la pertinence des déclinaisons sectorielles.

Créé en 2017 par Romain Achard, Cyril Zimmermann et Thibaut Thouzery, Botnik développe une plateforme de CRM permettant aux marques et aux agences de créer et de gérer simplement des chatbots en fonction de leur secteur et de leurs objectifs stratégiques.

La plateforme, conçue à la manière d’un Wordpress, permet une appropriation rapide par les équipes opérationnelles. Elles peuvent facilement ajouter du contenu, créer des quizz et des sondages en temps réels, enrichir les réponses aux utilisateurs et relance en one-to-one chaque utilisateur.

Que ce soit pour générer des leads, simplifier une réservation, animer ses fans ou un programme de fidélisation ou gérer un événement, Botnik a développé une expertise secteur par secteur en travaillant dès sa première année d’activité avec 15 marques dont des clients prestigieux comme Ford France, Canal+ International, Demotivateur, Believe Digital ou encore Joker.

« L’écho que nous avons eu auprès des business angels nous conforte dans l’idée que les marques doivent passer à l’heure du conversationnel pour gérer la relation client. Avec l’explosion des messageries instantanées, ce canal est devenu le plus efficace en termes de gestion et d’expérience. Plus besoin de télécharger une application ou de se rendre sur un site mobile mal optimisé, les chatbots sont la vraie solution pour « ré-animer » les stratégies de marketing relationnel. » nous dit Romain Achard.