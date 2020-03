Bordier & Cie (France) S.A., filiale française de Bordier & Cie, Banque Privée genevoise fondée en 1844, annonce l’arrivée d’Olivier Roy et de Bernard Le Bourgeois en tant que Senior Advisors. Basés à Paris, ils sont placés sous la responsabilité directe de Christophe Burtin, Directeur Général de Bordier & Cie (France) S.A.

Bernard Le Bourgeois a 35 ans d’expérience dans la gestion financière et opérationnelle au sein de grandes entreprises internationales. Ainsi, au sein du groupe SPIE où il a opéré de 1986 à 2008, il a successivement été pendant 6 ans Directeur Financier de la filiale américaine, puis Directeur Général Adjoint de l’entité française avant de devenir le CFO du Groupe Spie et de mener le premier LBO avec PAI Partners.

Par la suite, il a été DGA du groupe Saverglass (300 M€ de revenus) et CFO (et Pdt par interim) du groupe belgo-italien Desmet Ballestra (700 M€ de revenus). Ces 2 entreprises étant également détenues par des Fonds de Private Equity.

Fort de son expérience de financier dans plusieurs secteurs d’activité, il exerce aujourd’hui dans le management de transition en tant que Managing Director de Procadres International. Ces atouts et sa grande connaissance des fonds de private-equity seront précieux dans la réussite de sa mission chez Bordier & Cie (France).

Olivier Roy a débuté sa carrière en 1983 au sein de la Banque de Neuflize dans laquelle il a évolué dans différentes fonctions opérationnelles jusqu’à rejoindre le Comité de Direction de la Banque Privée en 1995. Il devient membre du Directoire en charge de l’activité de Banque privée de 2001 à 2005. En 2006, il rejoint KBL qui deviendra en 2007 KBL Richelieu, en tant que Directeur Général. Il occupera cette fonction jusqu’en 2016, notamment responsable de la stratégie et du développement du groupe en France, et du suivi des opérations de croissance externe.

A l’occasion de leur arrivée, Christophe Burtin, Directeur Général de Bordier & Cie (France) S.A., a déclaré : « Nous sommes très fiers d’accueillir Olivier Roy et Bernard Le Bourgeois en tant que Senior Advisors. Ils vont accompagner le développement commercial auprès de nos différentes cibles, contribuer à nos réflexions stratégiques et resserrer nos liens avec des partenaires de qualité. Leur arrivée confirme l’attractivité de Bordier & Cie France et sa place de nouvel acteur de référence de la gestion de fortune en France »