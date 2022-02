L’année 2022 marque le début de l’industrialisation et du déploiement commercial de Bolk.

Cette première levée de fonds a été réalisée auprès d’investisseurs de référence :

Fonds et business angels : Kima Ventures (Xavier Niel), Pierre Kosciusko-Morizet, Christophe Courtin

Industriels des nouveaux modèles de la food : Anthony Bourbon (Feed), Matthieu Vincent (Digital Food Lab), Thomas Battistini (Jour), Adrien Verhack (Dejbox) ;

Personnalités du sport de haut niveau : Mathias Pogba, Léo Dubois

L’ensemble de l’équipe Bolk est également au capital de l’entreprise.

Les équipes de Bolk ont éprouvé et validé, en 2021, l’expérience utilisateur proposée par leur cantine robotisée, auprès des collaborateurs d’un panel de grandes entreprises installées en Île-de-France.

Sur moins de 2 m2 au sol et avec une simple prise électrique, un robot Bolk peut fabriquer jusqu’à 60 repas par heure, en totale autonomie, en créant jusqu’à 300 compositions personnalisées, froides ou à réchauffer, salées ou sucrées.

Face à l’intérêt manifesté par les entreprises, l’objectif industriel et commercial en 2022 est de produire une quarantaine de robots et de les déployer en Île-de-France et dans d’autres régions.

Bolk souhaite, dans un premier temps, proposer son robot en entreprise et s’intéresse aussi aux lieux de passage et aux perspectives ouvertes par le développement de la restauration robotisée.

Nicolas Jeanne a créé sa première entreprise à 20 ans, alors qu’il était étudiant, avant de fonder le réseau JEF Label en 2015, afin de fédérer et labelliser les entrepreneurs à fort potentiel et les connecter à l’écosystème entrepreneurial. Diplômé du BBA EDHEC Entrepreneurship (2015). Il a fondé Bolk en 2020 pour créer le premier modèle de food robotique rentable au monde.

« Cette levée de fonds est une étape importante dans la croissance de Bolk : elle va nous permettre de conquérir nos premières parts de marché. Alors que les modes de restauration se transforment en permanence, nous construisons une nouvelle expérience du repas en libre-service en proposant aux entreprises et à leurs collaborateurs des recettes gourmandes et responsables. Tous les jours, l’ultra-fraîcheur en 45 secondes chrono, sur-mesure et au meilleur prix. »