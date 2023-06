À ce jour, la plateforme réunit déjà une trentaine de revendeurs de mobilier de bureau reconditionné proposant plus de 3500 produits pour toutes les entreprises et les organisations qui souhaitent aménager leur bureau de manière plus responsable. Cette levée de fonds confirme également le succès du modèle économique de Bluedigo, fondé sur l’économie circulaire.

La marketplace : une illustration de la promesse de Bluedigo pour rendre accessible le mobilier de bureau reconditionné

Les investisseurs historiques de Bluedigo, que sont le Groupe Manutan et différents family offices, renouvellent leur confiance en soutenant le lancement de la marketplace. La levée de fonds d’un million d’euros réalisée par Bluedigo permet d’accélérer son développement en augmentant son catalogue de produits de seconde main disponible pour continuer à proposer des aménagements d’espaces de travail personnalisés sur le principe de la seconde main et du réemploi.

Rassembler les acteurs du secteur autour d’une plateforme digitale pour simplifier et centraliser l’offre de mobilier de bureau de seconde main

Destinée aux professionnels du mobilier de bureau reconditionné (revendeurs, recycleries, entrepôts ou déménageurs), cette marketplace leur permet de bénéficier d’un nouveau canal de distribution pour augmenter leur chiffre d’affaires. L’accès à la plateforme est entièrement gratuit, seule une commission est déduite de la vente des produits.

Chaque acteur peut ainsi, via un espace personnalisé, indiquer le stock de produits dont il dispose, sa typologie, son état, les matériaux utilisés et autres caractéristiques. La gestion de la réservation des produits et du devis est également gérée via la plateforme. Avec ces fonctionnalités, la marketplace pallie les préjugés associés à la seconde main en clarifiant les informations sur les produits et en standardisant les éléments répertoriés dans un but de professionnalisation de l’offre. Elle répond également à une problématique de sourcing des produits en mutualisant l’offre.

Les produits mis à disposition par les marchands viennent alors s’ajouter au catalogue de Bluedigo pour proposer une offre élargie de mobilier et accessoires de bureaux reconditionnés. A partir de ce catalogue, Bluedigo formule des propositions d’aménagements aux entreprises qui souhaitent aménager leurs espaces de travail dans une démarche vertueuse et éco-responsable. Bluedigo opère l’ensemble de la relation avec le client, de la proposition d’aménagement à la livraison. Via cette marketplace, les marchands bénéficient de la force commerciale de Bluedigo et d’une mise en valeur de leurs produits grâce au suivi et aux services de personnalisation proposés par la start-up à ses clients.

Accélérer la présence de Bluedigo en région afin de privilégier le circuit court

Les partenariats conclus entre Bluedigo et les revendeurs de mobilier de bureau de seconde main visent ainsi à mutualiser les atouts de chaque acteur pour renforcer l’offre de mobilier de bureau reconditionné sur le marché. Cette initiative permet également à Bluedigo d’enrichir son catalogue et d’élargir son périmètre d’actions en région.

Parmi ses perspectives de développement, la start-up française souhaite aussi ouvrir la plateforme aux fabricants de mobilier de bureau pour leur permettre de développer une offre de seconde main avec leurs propres produits.

“Le déploiement de cette marketplace correspond pleinement à la raison d’être de Bluedigo et s’inscrit dans une dynamique de professionnalisation de la filière de la seconde main. Avec cette plateforme, nous souhaitons fédérer les différents acteurs du secteur, en particulier en région, autour d’un objectif commun d’accessibilité et de visibilité de l’offre de mobilier de bureau reconditionné auprès des acheteurs. Dans un contexte de financement très compliqué pour les startups, cette levée de fonds témoigne de la confiance de nos investisseurs historiques que je tiens à remercier” commente Maxime Baffert, fondateur et CEO de Bluedigo.