Ce financement a été mené par CIC Capital Ventures, le pôle nord-américain de capital de risque de la firme française CM-CIC Investissement. Le tour de table comprend également la participation d’Innovacorp, une société de capital de risque pour des compagnies en démarrage de la Nouvelle Ecosse.

BlueLight Analytics fabrique des produits novateurs, qui améliorent les résultats de photopolymérisation des obturations dentaires contribuant ainsi à la qualité des soins en dentisterie. Ses technologies ont été utilisées pour l’évaluation de milliers de sources lumineuses dans plus de 35 pays. La société utilisera les 3 millions $ pour la montée en puissance de ses opérations, pour accélérer le développement de ses produits innovants, accroître sa présence mondiale, et investir dans les ventes & marketing. Ainsi, BlueLight Analytics a l’ambition de devenir la référence mondiale d’évaluation de sources d’énergies lumineuses.

« Notre vaste base de données d’évaluations de lumières augmente tous les jours, ce qui crée de nouvelles opportunités technologiques et d’affaires. L’apprentissage automatique et la science des données nous permettront d’augmenter considérablement le développement de nouveaux produits au cours des douze prochains mois », a expliqué JP Furey, PDG BlueLight Analytics.

« Nous avons été séduits par la vision de BlueLight et sa volonté d’améliorer les soins dentaires offerts aux patients, et impressionnés par sa capacité d’attirer l’attention d’acteurs importants de l’industrie. Nous sommes heureux de nous associer à l’équipe de JP Furey et Innovacorp afin de soutenir la croissance de BlueLight », a mentionné Nicola Urbani, directeur d’investissement chez CIC Capital Ventures.

« Notre équipe est dédiée au soutien d’entreprises comme BlueLight, disposant d’un savoir-faire technologique de pointe dans des secteurs porteurs. En tant que partenaire à valeur ajoutée, CIC Capital Ventures vise à contribuer activement à l’accélération de la phase de commercialisation des entreprises, et à soutenir leur expansions internationales », a souligné Ludovic André directeur général chez CIC Capital Ventures.

« La technologie de BlueLight a un potentiel important afin d’établir une nouvelle norme en matière de qualité de la photopolymérisation en dentisterie. Innovacorp est ravie de collaborer avec BlueLight et CIC Capital Ventures pour amener cette technologie de rupture sur le marché », a ajouté Robert Burns, Gestionnaire d’investissements chez Innovacorp.

« Nous sommes heureux d’accueillir nos nouveaux investisseurs et partenaires chez BlueLight Analytics. Tant l’arrivée de CIC Capital Ventures que celle d’Innovacorp procurent des perspectives mondiales et régionales uniques, des capacités d’exécution éprouvées, ainsi que d’autres ressources que nous jugeons essentielles pour accomplir notre mission d’aider les dentistes à offrir les meilleurs soins possibles à leurs patients. Nous continuerons le développement de technologies innovatrices et notre expansion mondiale », a ajouté JP Furey.