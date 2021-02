BlueIMvest finalise un premier tour de table de 50 M€ pour son fonds 100 % Allemagne, Blue One. Ce fonds est dédié aux investisseurs institutionnels français souhaitant se diversifier sur le premier marché d’Europe continentale.

Blue One suit une stratégie Core+ et cible des actifs de bureaux et de commerces de centre-ville du Top 10 des villes allemandes avec un potentiel de valorisation. Une promesse sur un premier actif à Hanovre a été signée fin 2020.