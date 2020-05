Ce financement renforce le bilan de l’entreprise et lui permet de continuer à investir dans le développement et la différenciation de ses produits

Blue Prism annonce avoir obtenu un nouvel investissement de 100 millions de livres sterling auprès d’investisseurs nouveaux et existants, consolidant ainsi son assise économique dans le contexte actuel. Le financement servira à renforcer et à préserver la situation financière de Blue Prism pendant la période d’incertitude que traverse l’économie mondiale, tout en permettant un investissement continu dans la R&D. L’innovation reste le pilier prioritaire de Blue Prism pour offrir des solutions d’automatisation intelligente à la pointe de la technologie aux entreprises.

Face à cette nouvelle réalité économique, l’automatisation est devenue une priorité pour les entreprises. Blue Prism s’efforce de répondre à cette demande en aidant les entreprises à demeurer résilientes, réactives et compétitives grâce au déploiement d’une main-d’œuvre numérique. Les fonds collectés font de Blue Prism un partenaire de confiance, capable d’accélérer l’adoption de la RPA au sein des entreprises qui souhaitent assurer la poursuite de leurs activités et remédier aux problèmes posés par l’épidémie de COVID-19 via l’automatisation intelligente.

« Dans ce contexte, le rôle de nos agents virtuels dans la stratégie d’adaptation et de résilience des entreprises n’a probablement jamais été aussi important, tandis que notre statut de partenaire technologique et stratégique se trouve renforcé à bien des égards », explique Jason Kingdon, président exécutif et CEO de Blue Prism. « Les fonds levés nous permettent de nous positionner comme un partenaire fiable auprès de nos clients qui souhaitent s’assurer de l’évolutivité de la solution au-delà de la simple démonstration de faisabilité du projet, tout en adoptant des solutions d’intelligence artificielle et cognitives de pointe. »

En 2019, pour la quatrième année consécutive, Blue Prism a connu la croissance du chiffre d’affaires la plus dynamique de tous les éditeurs de logiciels britanniques cotés en Bourse. La société a déclaré avoir clôturé l’exercice fiscal 2019 avec un chiffre d’affaires de 101 millions de livres sterling, en hausse de 83% par rapport au chiffre d’affaires de l’exercice précédent (soit 55,2 millions de livres sterling), en faisant la meilleure année de son histoire. La société a également considérablement développé sa clientèle, pour atteindre 1677 comptes à travers le monde (soit une hausse de 73% par rapport à l’année précédente), poursuivant son ambition d’équiper toutes les entreprises d’une main-d’œuvre numérique.