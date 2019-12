Ce premier closing record reflète l’appétit des investisseurs pour des actifs d’énergies renouvelables qui peuvent générer un couple risque/rendement attractif assorti d’une faible corrélation au cycle économique, tout en intégrant des objectifs de développement durable de long terme.

GRP III est le troisième millésime du fonds mondial d’énergies renouvelables développé par BlackRock. Ce fonds investit dans une large gamme d’actifs d’infrastructures associés à la transition énergétique, avec une concentration sur les actifs en lien avec la production, le stockage et la distribution d’énergies renouvelables.

BlackRock a identifié depuis de nombreuses années les opportunités considérables que représentent les infrastructures d’énergies renouvelables pour les investisseurs institutionnels et gère aujourd’hui l’une des plus importantes plateformes du secteur, avec 5,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion . Depuis 2011, la plateforme mondiale d’énergies renouvelables de BlackRock a investi dans plus de 250 projets éoliens et solaires dans le monde pour le compte de 150 investisseurs. Ces projets fourniraient suffisamment d’énergie renouvelable pour alimenter 19 millions de foyers tout au long de leur vie , soit l’équivalent d’un pays de la taille de l’Espagne.

David Giordano, Responsable mondial de BlackRock Renewable Power déclare : « La production mondiale d’électricité va passer de deux tiers d’énergies fossiles à deux tiers d’énergies renouvelables au cours des prochaines décennies. Dans ce contexte, les énergies renouvelables deviennent une classe d’actifs à part entière pour les investisseurs et représentent l’un des segments les plus dynamiques dans le secteur des infrastructures. Fort d’une équipe de spécialistes du secteur de l’énergie renouvelable, nous sommes parfaitement équipés pour identifier les opportunités d’investissement que présente la transition énergétique pour nos clients. »

Selon les équipes de Bloomberg dédiées à la recherche sur la transition énergétique (Bloomberg New Energy Finance), la production d’énergie éolienne et solaire nécessitera à elle seule un investissement mondial de 10 milliards de dollars d’ici 2050 . A l’échelle mondiale, les investisseurs ont intégré la nature moins cyclique des actifs d’énergies renouvelables en comparaison à d’autres classes d’actifs, et le fait que ces actifs permettent de diversifier les portefeuilles. En parallèle, l’intérêt pour les investissements en lien avec le développement durable continue de croitre : 84 % des investisseurs envisagent de tenir compte ou tiennent déjà compte des critères ESG et 78 % cherchent à s’aligner sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. Le fonds Global Renewable Power III vise à répondre aux défis financiers et de développement durable auxquels les investisseurs sont confrontés aujourd’hui.

David Giordano ajoute : « Le fonds Global Renewable Power III permet aux clients d’optimiser la résilience de leur portefeuille au travers d’investissements liés à l’énergie éolienne et solaire offrant de solides rendements liquides grâce à l’énergie verte commercialisée. De plus en plus d’investisseurs sont à la recherche de solutions leur permettant d’investir dans des stratégies dont les impacts environnementaux sont positifs. Dans le cadre de notre politique d’évaluation d’impact, nous produisons des rapports détaillés permettant à nos clients de quantifier la contribution positive de leurs investissements, afin de les aider à atteindre les objectifs de développement durable préconisés par l’ONU. »