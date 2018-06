Ce nouveau poste contribuera à renforcer la présence de BlackRock sur l’un des marchés européens les plus importants, en étroite collaboration avec les équipes commerciales françaises, les équipes de spécialistes produits ainsi qu’avec le BlackRock Investment Institute dont Isabelle Mateos y Lago est Directrice Générale et Chef de la stratégie d’investissement.

Avant de rejoindre BlackRock, Henri Chabadel était responsable Multi-Asset et Ingénierie Financière chez Groupama Asset Management. Il a rejoint Groupama AM en 2008, où il a occupé différentes fonctions dont celles de Responsable Solutions d’Investissement et Responsable de Sigma Management (Absolute et Total Return). De 2002 à 2008, Henri Chabadel a travaillé chez HSBC Banque Privée, où il était Responsable de la Gestion des Risques, puis gestionnaire de portefeuille Multi-Asset. Il a débuté sa carrière à l’Inspection Générale de la Société Générale en 1998. Henri Chabadel est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris.

Stéphane Lapiquonne, Directeur Général de BlackRock pour la France, la Belgique et le Luxembourg, commente la nomination d’Henri Chabadel : “Nous sommes ravis de voir Henri Chabadel rejoindre notre équipe pour aider nos clients à investir dans un environnement macro-économique de plus en plus complexe. Il apporte à ce rôle son expérience et sa connaissance approfondie du marché local, qui sera combinée à l’expertise globale de BlackRock en matière d’investissement. Ce modèle que nous offrons à nos clients en France a déjà été mis en œuvre avec succès dans d’autres pays européens au cours des années passées.”

Mason Woodworth, Responsable des Solutions Multi Asset pour les plateformes de distribution en Europe chez BlackRock, ajoute : "Nos clients demandent de plus en plus de solutions personnalisées et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive. En utilisant une approche qui prend en compte les besoins du client, qui comprend la dynamique du marché local et qui réunit la plateforme mondiale de BlackRock en matière d’investissement et de recherche, nous montrons notre engagement envers nos clients en France et sur d’autres marchés européens. ”