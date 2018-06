iShares est l’activité ETF (fonds indiciels cotés, exchange traded funds) de BlackRock et a lancé le premier ETF en Europe en 2000. iShares est le plus grand fournisseur sur le marché des ETF en termes d’actifs gérés avec un encours de 1800 milliards de dollars.

Arnaud Gihan a rejoint l’activité iShares de BlackRock en octobre 2010 et est actuellement responsable de la distribution des solutions indicielles aux gestionnaires d’actifs en France. Auparavant, il était en charge des activités de services d’exécutions ETF pour l’Europe continentale. Arnaud Gihan a commencé sa carrière en tant que Trader Dérivés Actions chez JP Morgan et était en charge de l’activité de market making des ETF.

Il est diplômé du master de Finance 203 de l’Université Paris Dauphine, où il est actuellement maître de conférence.

En tant que Responsable de l’offre produits EMEA d’iShares, Benoit Sorel sera responsable du développement et de la mise en œuvre de la gamme de produits iShares pour cette zone. Il a rejoint BlackRock en 2011 pour diriger l’activité iShares en France, à Monaco, en Belgique et au Luxembourg. Auparavant, Benoit Sorel était en charge de la vente Dérivés Actions et des produits structurés pour les clients investisseurs institutionnels chez Credit Agricole CIB et Bank of America.

« Les investisseurs font face à des défis structurels et cycliques. Les ETF répondent parfaitement au besoin constant d’outils efficaces pour la construction de portefeuille. Ma priorité, avec l’équipe d’iShares France, est de poursuivre notre mission dans ce domaine et de travailler en étroite collaboration avec les investisseurs de toutes catégories afin d’offrir les meilleures solutions de gestion pour qu’ils puissent atteindre leurs objectifs financiers » déclare Arnaud Gihan.

Stephen Cohen, Responsable de l’activité iShares pour la zone EMEA, ajoute « Les ETF révolutionnent l’investissement. Dix-huit ans après le lancement du premier ETF en Europe, les caractéristiques, qui ont attiré les investisseurs pionniers dans l’utilisation de cette solution d’investissement, sont appréciées par un nombre croissant d’investisseurs et stimulent la croissance du secteur, catalysée par MiFID II. Répondre à cette demande nécessite une équipe talentueuse et clairvoyante - Benoit Sorel a grandement contribué à une solide implantation de l’activité iShares en France et nous sommes confiants qu’Arnaud Gihan poursuivra cette mission avec autant de succès si ce n’est plus. »