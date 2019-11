BlackRock étend son offre d’investissement durable avec le lancement de deux nouveaux fonds ETF d’obligations à haut rendement intégrant des critères Environnementaux Sociaux et Gouvernance (ESG), ainsi que par l’obtention de labels de finance durable pour une large gamme de fonds distribués en France. L’ensemble des fonds BlackRock ayant obtenus les labels ISR et Greenfin représente €8.4 Md d’actifs sous gestion [1].

« Nous poursuivons le développement de notre plateforme d’investissement durable en France, un marché pionnier dans ce domaine, » a déclaré Bettina Mazzocchi-Mallarmé, Directrice iShares & Wealth, France, Belgique, Luxembourg, BlackRock. « L’obtention des labels ISR et Greenfin, ainsi que le lancement d’une nouvelle solution d’investissement innovante dans le domaine de l’ESG, sont des étapes importantes pour répondre aux besoins de nos clients locaux et soutenir la croissance des flux d’investissement durables ».

Créé en 2016 et soutenu par le ministère de l’Economie et des Finances, le label Investissement

Socialement Responsable (ISR), distingue les fonds qui investissent dans des entreprises aux pratiques responsables en matière ESG. Il a pour objectif d’aider les investisseurs à choisir des placements responsables et durables. Dédié à la finance verte, le label Greenfin est soutenu Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et se concentre sur le financement de la transition écologique et énergétique et la part « verte » des fonds d’investissement. Ces labels ont été octroyés aux fonds BlackRock et iShares détaillés ci-dessous pour une durée de trois ans renouvelables, à la suite d’un audit réalisé par EY (Ernst & Young), auditeur expert et indépendant agréé par les pouvoirs publics pour la labellisation.

BlackRock renforce également l’offre d’investissement durable disponible pour ses clients en lançant deux fonds indiciels ESG UCITS d’obligations à haut rendement (iShares Euro High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF et iShares Dollar High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF), les premiers fonds de ce de type distribués en Europe. Ces fonds répondent à la demande des investisseurs de diversifier leur allocation obligataire avec une exposition aux valeurs de hauts rendements tout en conservant des critères ESG. Ces fonds complètent l’offre indicielle ESG de BlackRock, la plus vaste du marché en termes d’encours et classes d’actifs.

L’accroissement de la qualité et quantité des données ESG disponibles, les évolutions démographiques ainsi que les initiatives règlementaires telles que la Loi Pacte en France sont autant de facteurs déterminants pour faciliter l’essor des flux d’investissement durables dans le monde. Dans ce contexte, BlackRock estime que le marché des ETF intégrant les critères ESG représentera USD 400 milliards d’actifs sous gestion d’ici 2028, contre un peu plus de USD 45 milliards aujourd’hui.

« Initialement principalement concentré sur les marchés actions, l’intérêt des clients pour les solutions d’investissement durable s’étend à présent aux indices obligataires et à l’ensemble de la construction de portefeuille, » ajoute Arnaud Gihan, Directeur iShares France. « Nous avons constaté des flux records sur les ETF obligataires en 2019, démontrant l’appétit des investisseurs pour une exposition à ces marchés au travers de solutions plus liquides et transparentes. Nous estimons que la taille du marché ETG obligataire va doubler pour atteindre $2000 milliards d’ici 2024, avec une partie significative de ces flux générés par des solutions ESG [2] ».

Basée à Paris et à Londres, l’équipe Européenne de BlackRock dédiée à la recherche thématique portant sur l’investissement durable (BlackRock Sustainable Investing), développe des outils d’analyse permettant d’évaluer les liens entre l’intégration des critères ESG et la performance financière à long terme. Ces analyses démontrent que les investisseurs n’ont pas besoin de faire un arbitrage entre ces deux considérations.

Détails des fonds labellisés :

BGF ESG Multi-Asset Fund

BSF Sustainable Euro Bond Fund

BSF ESG Euro Corporate

BGF Sustainable Energy

BGF Future of Transport

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

iShares MSCI World SRI UCITS ETF

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF