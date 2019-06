Dans le cadre de la période de consultation sur les enjeux financiers liés à la retraite ouverte par Bercy, BlackRock vient de rédiger un point de vue sur les enjeux réglementaires et financiers de la loi PACTE, plus particulièrement dans le domaine de la retraite et des produits d’épargne retraite et formule plusieurs recommandations pour réussir la réforme de l’épargne-retraite :

Parmi les dispositifs indispensables recommandés par BlackRock, à titre d’exemple :

Sur le plan législatif, réglementaire et fiscal

Renforcer le rôle d’un tiers indépendant avec un mission d’évaluer le coût et l’efficacité des réformes dans la durée

S’inscrire dans le cadre du nouveau règlement européen qui instaure le produit d’épargne-retraite individuelle

Sur la confiance des Français dans le support d’investissement

Favoriser la mise en place d’incitation comportementales pour accroître le niveau des contributions volontaires

Soutenir le volet d’éducation financière pour les épargnants n’ayant pas accès à un conseiller financier

Promouvoir la gestion pilotée par le biais d’une série de gouvernance et de contrôle

Sur la transparence des frais et la méthodologie d’investissement

Généraliser les dispositifs d’information et de protection des épargnants dans le cadre de MIFID II et de la DDA

Mettre en place un bilan retraite tous les 5 ans

Favoriser les outils digitaux et la commercialisation à faibles coûts

Enfin, BlackRock propose des mesures complémentaires pour améliorer la qualité du dispositif et dépasser les objectifs