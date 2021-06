BlackRock s’appuiera sur la technologie et les services d’iCapital pour augmenter l’accès à sa gamme de solutions sur les marchés privés à l’international, notamment sur les fonds d’investissement européens à long terme (ELTIFs) en Europe.

iCapital Network [1] et BlackRock annoncent aujourd’hui une nouvelle étape de leur partenariat afin d’améliorer l’accès des gestionnaires de patrimoine aux investissements sur les marchés privés. Les produits d’investissement sur les marchés privés de BlackRock alliées à la technologie et aux solutions éprouvées d’iCapital vont permettre de rationaliser les complexités opérationnelles et administratives auxquelles font face les gestionnaires de patrimoine qui cherchent à commercialiser des placements sur les marchés privés auprès de leurs clients.

Le partenariat se concentrera sur la distribution de fonds de marchés privés mondiaux, ainsi que l’ELTIF, un véhicule d’investissement de plus en plus important pour la commercialisation des solutions qui visent les marchés privés en Europe. Tandis que le marché mondial des investissements alternatifs s’élève à plus de 10 700 milliards de dollars, avec une croissance de 9,8% prévue d’ici 2025 [2], les allocations des investisseurs particuliers ont historiquement été inférieures à celles des investisseurs institutionnels. Cependant, l’intérêt des investisseurs particuliers devrait se renforcer au cours des prochaines années en raison de l’environnement de taux bas, de la dégradation des perspectives de rendement sur les marchés et d’une demande grandissante de diversification des portefeuilles pour compenser la volatilité accrue des marchés [3].

L’offre de solutions d’investissement de BlackRock comprendra du capital-investissement, de la dette privée et des actifs réels au niveau mondial, ainsi qu’un large éventail de stratégies intégrant les critères ESG. Ces solutions d’investissement seront disponibles pour les gestionnaires de patrimoine en Europe, en Asie-Pacifique ainsi qu’en Amérique latine. Cette nouvelle offre s’appuiera sur les structures de fonds nourriciers conformes à la directive AIFMD de iCapital et sur sa plateforme technologique innovante, afin de digitaliser chaque étape du processus de souscription et de service aux investisseurs, y compris les appels de fonds, les distributions, les transferts et les reportings pour les conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients. La technologie d’iCapital sera intégrée de façon fluide à celle d’eFront, permettant ainsi à BlackRock de répondre à tous les besoins opérationnels et administratifs de ses clients investisseurs institutionnels et gestionnaires de patrimoine.

Cette collaboration, qui s’adresse aux gestionnaires de patrimoine à travers le monde, étend la relation commerciale existante entre BlackRock et iCapital Network. BlackRock est un investisseur stratégique de long terme dans iCapital et utilise actuellement sa technologie pour améliorer l’accès à ses offres sur les marchés privés nord-américains à destination de la clientèle des gestionnaires de patrimoine.

"Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat de confiance avec iCapital Network. Cette collaboration nous permettra d’atteindre nos objectifs prioritaires stratégiques, à savoir élargir l’accès aux stratégies d’investissement alternatif de BlackRock, d’accélérer la distribution de nos stratégies sur les marchés privés à l’échelle internationale et permettre à nos clients gestionnaires de patrimoine d’intensifier leurs propres efforts de distribution", déclare David Lomas, Responsable de BlackRock Alternatives Specialists au niveau mondial.

"Nous sommes fiers de nous associer à BlackRock dans le cadre de cette initiative, fondée sur des années de collaboration et qui soutient le développement d’offres innovantes sur les marchés privés dans les régions Europe, Asie-Pacifique et Amérique latine", déclare Lawrence Calcano, président-directeur général d’iCapital Network. “Nous avons à cœur d’optimiser l’expérience en matière de l’investissement alternatif pour que les conseillers et gestionnaires offrent le meilleur service possible à leurs clients.”

Cette collaboration entre BlackRock et iCapital permettra également de créer une série d’outils pédagogiques pour aider les gestionnaires de patrimoine et leurs clients à mieux appréhender les stratégies de marchés privés et comment elles s’insèrent dans leur allocation d’actifs globale.

"Notre mission est de proposer des solutions d’investissement sur les marchés privés pour les investisseurs individuels. Les solutions d’iCapital permettent aux gérants d’actifs et aux gestionnaires de patrimoine à donner accès aux opportunités d’investissement et de diversification des marchés privés à leurs clients", déclare Marco Bizzozero, responsable du développement à l’international d’iCapital Network à l’International. "BlackRock est un leader mondial, et nous sommes ravis de les aider dans leur ambition dans l’univers de l’investissement alternatif afin que les gestionnaires de patrimoine puissent toujours mieux satisfaire leurs clients."