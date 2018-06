BlackRock Investment Management (UK) Limited développe sa plate-forme de gestion active sur les actions avec le lancement de la gamme « Advantage ». Elle se compose de six fonds, l’un avec une exposition mondiale et cinq avec une exposition régionale : États-Unis, marchés émergents, Europe, Europe hors Royaume-Uni, Asie hors Japon. Conçus comme des investissements cœur de portefeuille, ces fonds sont destinés aux investisseurs qui recherchent une croissance du capital sur le long terme, ainsi qu’une surperformance régulière par rapport aux indices de référence. Ces six fonds « Advantage » passent au crible l’empreinte sociale et environnementale des entreprises dans lesquelles ils investissent.

L’introduction de cette nouvelle gamme en Europe s’inscrit dans la continuité du succès rencontré aux États-Unis lors du lancement de la gamme américaine en 2017.

Les fonds sont gérés par l’équipe « Systematic Active Equity » (SAE) de BlackRock, forte de plus de 80 collaborateurs présents à San Francisco et à Londres. Les fonds, au travers de nombreuses technologies innovantes, comme le « Big Data » ou le « machine learning », opèrent une sélection de titres de manière systématique.

Afin de prendre des décisions d’investissement éclairées, l’équipe a également défini des « signaux d’investissement » à partir de diverses sources d’information, telles que des téléconférences d’analystes, le trafic Internet ou encore des images satellites. La combinaison de ces signaux permet de créer des portefeuilles qui cherchent des sources de surperformance solides et différenciées.

Selon Raffaele Savi, Co-responsable de l’équipe « Systematic Active Equity » chez BlackRock, « le monde actuel change de plus en plus rapidement : les interactions, les transactions, le travail et les modes de consommation sont radicalement différents de ceux d’il y a seulement dix ans. Avec notre nouvelle gamme « Advantage », nous tirons parti de ces changements et exploitons tout le potentiel des données, notamment de la recherche sur Internet, de la géolocalisation des smartphones et des images satellites. En tant que pionniers de l’investissement systématique, nous sommes impatients d’offrir ces fonds à une clientèle élargie et de l’aider à atteindre ses objectifs d’investissement. »

La gamme « Advantage » fait partie de « Systematic Alpha », l’une des quatre suites de l’expertise en gestion active sur les actions de BlackRock, aux côtés de « High Conviction », « Specialised Outcomes » et « Thematic ».

La gamme « Advantage » suit une approche d’investissement systématique active, entre la gestion indicielle qui se situe au début du spectre d’investissement et la gestion active de forte conviction à l’opposé du spectre. Cette gamme offre aux investisseurs l’opportunité de repenser l’allocation en risque ou le budget des frais de gestion dans leur portefeuille tout en ayant accès à des sources de rendement variées. Les fonds ont un TER compris entre 30 et 60 points de base selon l’exposition.

Selon Bettina Mazzocchi-Mallarmé, Directrice de la Distribution de BlackRock pour la zone France, Belgique, Luxembourg et Monaco « la demande des clients français n’est plus aussi binaire que par le passé et ne se limite plus à des solutions d’investissement actives ou indicielles. Les fonds « Advantage » viennent renforcer notre franchise en gestion active sur les actions et notre capacité unique à offrir des rendements différenciés à nos clients. »