BlackRock Private Equity Partners (PEP) annonce le succès de la clôture finale du BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF (PE ELTIF), une stratégie d’investissement offrant un accès à des opportunités de co-investissement direct en private equity à l’échelle mondiale, avec un focus sur l’Europe. Le fonds a obtenu des engagements totaux de 509 millions d’euros ( 600 millions de USD), dépassant son objectif initial et devenant ainsi l’un des plus grands fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF) levés en Europe à ce jour.

Il s’agit du premier fonds de BlackRock dans le cadre de sa plateforme ELTIF, qui vise à proposer régulièrement de nouveaux produits issus du marché privé à sa clientèle européenne. Le PE ELTIF s’appuie sur l’expérience de PEP en matière de co-investissement direct en private equity depuis plus de 20 ans. Ses thèmes d’investissement à long terme sont axés sur la consolidation, les scissions d’entreprises et les opportunités liées aux sociétés familiales et aux entreprises à petite capitalisation. Les principaux secteurs ciblés sont les médias et les technologies, la santé et les services industriels et commerciaux.

BlackRock a levé des capitaux en partenariat avec 10 gestionnaires de patrimoine européens qui ont bénéficié de la nouvelle réglementation européenne ELTIF permettant une distribution élargie des fonds du marché privé aux investisseurs finaux à travers l’Europe. En outre, le fonds a réuni un total de 25 investisseurs institutionnels à travers l’Europe cherchant à proposer une offre attrayante de co-investissement direct en private equity, y compris certains des plus grands compagnies d’assurance, family offices, fondations et gestionnaires d’actifs européens.

"Nous sommes ravis de clôturer l’un des plus grands ELTIFs de Private Equity en Europe, une étape importante pour BlackRock Private Equity Partners. Ce fonds est destiné à offrir aux clients patrimoniaux et institutionnels la possibilité d’investir dans l’économie réelle, en soutenant une croissance durable en Europe. Cette clôture réussie démontre la force de l’écosystème de BlackRock Alternative Investors, dans lequel les clients bénéficient d’un flux de transactions diversifié, d’une solide culture de l’investissement et du risque, ainsi que de données de pointe et d’une stratégie ESG totalement intégrée", a déclaré Russ Steenberg, Managing Director et Global Head of Private Equity Partners.

Devant le succès de la stratégie de private equity, BlackRock prévoit de lancer des stratégies supplémentaires chaque année, en commençant par celles relatives aux infrastructures.