Sophie, 37 ans, possède une solide expérience des marchés de capitaux, acquise en banque d’affaires et en gestion d’actifs. Elle a passé 7 ans chez Muzinich, un gestionnaire d’actifs privé spécialisé dans le crédit, où elle faisait partie de l’équipe Dette Privée. Chez Muzinich, elle a joué un rôle clé dans le lancement de leur premier fonds français et a par la suite participé au financement de nombreuses opérations de LBO de petite et moyenne taille en France et en Europe en tant que prêteur senior ou unitranche. Auparavant, Sophie a passé 4 ans chez Oddo Corporate Finance, la banque d’affaires de Oddo BHF, au sein de l’équipe de conseil en financement, où elle a arrangé divers types de financement tels que des dettes obligataires, des US PP, des Euro PP, des prêts syndiqués ou des dettes privées pour des PME en France et en Europe. Sophie est diplômée de l’ESSEC.

Laurent Bouyoux, Président de BlackFin Capital Partners : « Sophie est une nouvelle arme décisive dans l’arsenal de BlackFin. Ses relations sur le marché du crédit et la profondeur de son expertise en termes de structuration de dette créeront une valeur immédiate pour nos investisseurs, dans un contexte où la taille de nos transactions augmente impliquant des besoins en financement de plus en plus complexes. Nous sommes ravis de l’accueillir alors que nous entrons dans la prochaine phase du développement de BlackFin »

Sophie Catala : « Je suis ravie de rejoindre BlackFin en tant que Debt Director pour renforcer l’approche de l’équipe en matière de dette pour les sociétés du portefeuille et les nouveaux investissements. BlackFin a construit une franchise d’investissement unique combinant une connaissance approfondie du secteur des services financiers et un état d’esprit entrepreneurial, et renforcer notre stratégie de financement nous aidera à mieux soutenir la croissance des sociétés de notre portefeuille ».