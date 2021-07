BlackFin devient l’actionnaire majoritaire de Cafpi, aux côtés de Maurice Assouline, qui demeure un actionnaire significatif. L’ambition partagée de BlackFin et de Maurice Assouline est de développer l’activité et la notoriété de Cafpi, qui est d’ores et déjà synonyme de confiance et de sérieux pour les ménages français en recherche d’un crédit immobilier, ainsi que d’élargir le réseau commercial et d’enrichir l’offre de produits.

Un accord bénéfique pour le marché du crédit immobilier

Spécialiste des services financiers et de la Fintech, BlackFin a investi au capital de plusieurs sociétés de courtage dans les domaines du crédit, de l’assurance et de l’épargne. Cette expérience permettra de développer l’activité et la croissance de Cafpi, premier courtier en crédits immobiliers de France.

La mise en commun des compétences de ces deux experts des services financiers permettra de valoriser et de capitaliser sur la relation privilégiée existante entre Cafpi et ses partenaires financiers, notamment les banques.

Pour Maurice Assouline, président de Cafpi : « Ce mariage entre nos sociétés démontre à quel point le métier de courtier est devenu un élément incontournable dans le parcours immobilier des Français. Le courtage en crédits n’a cessé de prendre de l’ampleur ces dernières années. L’entrée au capital de BlackFin se fera dans le strict respect de l’ADN de la société et des équipes performantes qui la composent ».

Les moyens mis en place pour se développer

Pour Cafpi, l’objectif est de poursuivre le développement de son maillage commercial sur l’ensemble du territoire français. « Notre modèle basé sur l’implantation de 240 agences en propre, couplé à plus de 1.000 mandataires indépendants, est la clé de notre réussite. Cette proximité territoriale est l’un de nos points forts et c’est pour cela que nous souhaitons encore étendre notre présence en France, pour être au plus près de notre clientèle », explique Maurice Assouline, président de Cafpi.

Avec le soutien de BlackFin, Cafpi a également l’ambition de perfectionner la digitalisation de l’ensemble de son parcours client – de la relation avec les apporteurs d’affaires jusqu’aux opérations avec les banques - afin d’améliorer la satisfaction de ses clients et de conserver sa position de leader du marché des courtiers en crédits.

« Cafpi doit rester la marque de référence du secteur du crédit immobilier. Nous sommes ravis de cet accompagnement qui va nous permettre de réaliser nos ambitions de développement, sans remettre en cause nos piliers fondamentaux, le tout dans le respect de nos partenaires de longue date », conclut Maurice Assouline.