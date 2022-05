En utilisant la mécanique de l’arrondi automatique des dépenses, l’épargne se crée facilement et en Bitcoin, de façon responsable, sans y penser.

Co-fondée par Alexandre Roubaud & Kabir Sethi, Bitstack annonce pour son lancement une levée de fonds de 1 million d’euros auprès de fonds d’investissement et business angels français et internationaux, et obtient son enregistrement en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) Banque de France.

Dans un contexte mondial incertain incitant les Français à s’intéresser et à rechercher des placements plus rentables, de nombreuses solutions alternatives aux livrets traditionnels se développent, mais l’accès à Bitcoin reste difficile pour beaucoup. Alors qu’une récente étude de l’ADAN réalisée par KPMG et Ipsos montre que près de 37% des Français ont déjà ou voudraient investir dans les crypto-actifs, Bitstack répond à la forte demande du marché, en permettant d’arrondir ses achats directement en Bitcoin via une application mobile intuitive.

Bitstack : l’épargne en Bitcoin de façon simple, ludique et indolore.

Fonctionnant sur le concept de l’arrondi automatique à l’euro supérieur des transactions bancaires (exemple : un café acheté 2,60 € est arrondi à 3,00 € et les 0,40 € sont mis de côté), l’épargne se crée toute seule et de façon responsable, sans y penser. La petite monnaie est cumulée sur l’ensemble de la semaine, puis convertie automatiquement en Bitcoin le lundi suivant.

Des fonctionnalités d’épargne complémentaires sont proposées : l’épargne récurrente (permettant d’épargner automatiquement le montant que l’utilisateur souhaite chaque semaine, toutes les deux semaines ou chaque mois) et l’achat ponctuel de bitcoins par carte bancaire en un clic, dès 1 €.

Ainsi, Bitstack propose une application mobile d’une grande simplicité, pensée pour être accessible à tous, sans compétences en investissement nécessaires.

Les Français peuvent désormais s’exposer facilement et de façon responsable à l’actif le plus performant des 10 dernières années. En effet, Bitstack répond à la problématique de volatilité du Bitcoin en s’appuyant sur la méthode du “Dollar-Cost Averaging” (DCA) - une stratégie d’investissement long terme consistant à effectuer des achats réguliers pour lisser le risque lié à la volatilité, tout en s’exposant à la performance long terme haussière du Bitcoin.

“Le Bitcoin est une alternative financière sans égal : une réserve de valeur sécurisée qui n’est pas influencée par l’inflation. Bitstack dispose d’une proposition simple : une épargne lisible, indolore, pour répondre aux objectifs de vie des Français, faisant du Bitcoin une réalité, et plus seulement un phénomène de mode.”, explique Alexandre Roubaud, cofondateur et CEO de Bitstack.

Disponible depuis mi-mars en version anticipée en s’inscrivant sur www.bitstack-app.com, l’application sera lancée officiellement sur l’App Store & Google Play au troisième trimestre 2022. D’ici la sortie officielle, les utilisateurs de la version bêta de Bitstack bénéficient de 0% de frais sur les achats et ventes de bitcoins. Après cette période, une commission de 1,99% sera appliquée.

Deux mois après l’ouverture de l’accès à la bêta, l’application comptabilise déjà 3 000 utilisateurs. Bitstack vise 10 000 utilisateurs et 3 millions d’euros épargnés en Bitcoin d’ici fin 2022.

1 million d’euros levés auprès d’investisseurs renommés pour financer son lancement.

Bitstack vient de boucler un premier tour de table d’un million d’euros mené par le fonds d’investissement Founders Future. Plug and Play Tech Center, Sharpstone Capital, ainsi que des business angels de l’écosystème crypto et FinTech français complètent ce tour de table, dont Alexandre Stachtchenko & Claire Balva de KPMG, Owen Simonin (connu sous le nom d’Hasheur) de Just Mining, Damien Guermonprez de Lemonway ou encore Nicolas Bacca, co-fondateur de Ledger.

"Bitstack s’inscrit dans la mouvance de démocratisation des cryptomonnaies en y apportant une solution ludique, utilisable par des millions de consommateurs qui souhaitent épargner au quotidien. Nous sommes ravis de soutenir l’entreprise d’Alexandre et Kabir et de leur apporter notre savoir-faire BtoC et fintech." détaille Marc Ménasé, Fondateur de Founders Future.

Une société régulée, enregistrée auprès de l’AMF & l’ACPR Banque de France.

Bitstack a obtenu son enregistrement en tant que prestataire de services sur actifs numériques auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ainsi que de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) Banque de France.

Cette étape décisive et obligatoire permet à Bitstack d’être régulé et d’opérer légalement sur le marché français. En étant enregistré en tant que PSAN, Bitstack s’engage à respecter la réglementation relative à la connaissance client (KYC) et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Ces mesures permettent à Bitstack d’offrir une solution sécurisée qui respecte le cadre réglementaire défini par les régulateurs français afin d’opérer légalement et protéger les utilisateurs face aux risques liés aux flux financiers.