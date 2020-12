Le centre de technologie et d’innovation de Bitpanda développera des projets innovants et stimulants, de manière à dépasser le statu quo existant dans le domaine financier et à garantir la transparence des investissements. L’unité sera dirigée par Christian Trummer, co-fondateur et directeur technique de Bitpanda.

Après avoir obtenu le plus important financement de série A cette année, Bitpanda prépare son équipe d’ingénieurs à innover davantage dans le domaine des technologies de pointe en ajoutant bientôt des actions et des ETF à son offre, ce qui démocratisera l’accès au monde de l’investissement dans son ensemble.

Bitpanda, plate-forme européenne d’investissement numérique de premier plan, annonce aujourd’hui qu’elle prévoit d’investir 10 millions d’euros en Pologne au cours des prochaines années pour établir un centre de technologie et d’innovation de classe mondiale à Cracovie, au cœur de la région de Malopolska. Le centre devrait employer une équipe de 300 personnes, doublant ainsi la taille de Bitpanda, qui compte actuellement 280 collaborateurs à temps plein dans son siège de Vienne, en Autriche.

Eric Demuth, co-fondateur et PDG de Bitpanda, a déclaré « Bitpanda se transforme pour accélérer la démocratisation de l’investissement. Nous devons nous assurer que nous employons les meilleurs talents dans tous nos domaines d’activité, et nous devons innover dans de nouveaux produits à travers toute l’Europe. La Pologne est un pays innovant et entrepreneurial qui possède des talents technologiques de tout premier plan. Placer le premier centre de technologie et d’innovation de Bitpanda à Cracovie, avec des développeurs de renommée mondiale est un choix clair et évident pour nous. C’est le meilleur atout pour attirer les talents qui peuvent aider Bitpanda à mener sa politique d’ innovation de très haut niveau ».

Christian Trummer, co-fondateur et directeur technique de Bitpanda, a déclaré : « Tout en restant fidèle à notre objectif de faire tomber les barrières à l’investissement, il essentiel d’innover rapidement, de manière plus souple et plus proactive, à mesure que l’entreprise prend de l’élan. Je suis convaincu que nous serons en mesure d’attirer les professionnels les plus compétents de toute la région, des développeurs jusqu’aux ingénieurs logiciels et experts en Machine Learning ».

L’investissement dans ce pôle de technologie et d’innovation stimulera davantage l’expansion de notre plateforme d’investissement. Cette initiative a été rendue possible grâce à l’obtention par Bitpanda d’un tour de table de série A de 52 millions de dollars, mené par Valar Ventures de Peter Thiel et d’autres investisseurs fintech de premier plan, dont Speedinvest, en septembre 2020. Il s’agit du plus important tour de table de série A en Europe cette année.

Forte croissance dans toute l’Europe

Avec plus de 1,5 million d’utilisateurs, Bitpanda double actuellement ses revenus annuels et s’impose comme la première plateforme européenne d’échange d’actifs numériques et de métaux précieux. Grâce à son site web et à ses applications mobiles, les utilisateurs ont accès, via une technologie de pointe, à plus de 50 actifs d’investissement tels que les cryptomonnaies et les métaux précieux, rapidement, facilement et en toute sécurité.

Cette semaine, Bitpanda a introduit des versions en langue polonaise sur l’ensemble de ses services, facilitant ainsi l’investissement des utilisateurs locaux de la plateforme. Cela reflète une fois de plus l’empreinte internationale croissante de Bitpanda après son entrée sur de nouveaux marchés en France, en Espagne, en Turquie et en Italie depuis le début de l’année.