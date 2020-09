La plateforme d’investissement numérique basée à Vienne réalise la plus importante opération de financement européen de série A en 2020. Ce financement permettra à Bitpanda de pénétrer de nouveaux marchés européens et de continuer à développer rapidement ses équipes.

Bitpanda, plateforme européenne d’investissement numérique de premier plan qui donne à chacun l’opportunité de prendre en main son avenir financier, annonce qu’elle a conclu la plus importante levée de fonds européenne de série A en 2020 en obtenant 52 millions de dollars dans le cadre d’une opération menée par Valar Ventures. Cet investissement permettra à Bitpanda d’accélérer son expansion et de se positionner comme un leader dans la transformation du secteur financier européen.

Avec plus de 1,3 million d’utilisateurs, Bitpanda double actuellement ses revenus annuels et s’est imposée comme la première plateforme européenne de trading d’actifs financiers numériques et de métaux précieux. Grâce à son site web et à ses applications mobiles, les utilisateurs disposent d’un accès rapide, simple et sécurisé à 44 actifs soutenus par une technologie de pointe. En 2020, la société a lancé des plateformes de paiements et d’épargnes et utilisera les nouveaux fonds pour mettre au point des méthodes de trading et d’investissement plus innovantes, permettant ainsi à chacun en Europe d’échanger et d’investir dans toutes les classes d’actifs possibles.

Eric Demuth, co-fondateur et PDG de Bitpanda, déclare : « L’investissement de Valar Ventures est un important vote de confiance, pour Bitpanda et notre vision, de la part de l’un des principaux investisseurs mondiaux dans des fintechs à succès. En utilisant une technologie de pointe et en créant des outils financiers innovants, nous démocratisons l’investissement et donnons à chacun l’accès aux marchés financiers, quels que soient ses moyens financiers. Nous permettons à nos utilisateurs de prendre en main leur avenir financier tout en mettant à leur portée la connaissance financière nécessaire. Notre objectif est de devenir la première plateforme d’investissement et de trading en Europe, non seulement pour les personnes qui sont déjà familiarisées avec le trading, mais également pour toutes les autres. Ce financement nous aidera à atteindre cet objectif et, surtout, à continuer de recruter dans notre équipe certains des meilleurs talents au monde. »

En 2020, Bitpanda s’est implanté en France, en Espagne et en Turquie. De nouvelles ouvertures sur d’autres marchés européens sont prévues à la fin de cette année et l’année prochaine. La société lancera également au début de l’année prochaine de nouvelles offres de produits de pointe, notamment une méthode de trading d’actions innovante. Pour soutenir sa croissance et accélérer son développement, Bitpanda a lancé 70 nouveaux recrutements, ce qui portera ses effectifs à 300 personnes d’ici à la fin 2020.

Dans le cadre de cet investissement, Andrew McCormack, associé fondateur de Valar Ventures, rejoindra également le conseil d’administration de Bitpanda. Andrew a une longue expérience des entreprises de croissance du numérique. Il a rejoint PayPal dans ses premières années et a soutenu Peter Thiel lors de son introduction en bourse et de la vente de la société à eBay en 2002. Valar a supervisé des investissements dans de nombreuses entreprises européennes de technologies de pointe devenues des licornes, telles que Transferwise ou la banque numérique N26, basée en Allemagne.

Andrew McCormack, associé fondateur de Valar Ventures, ajoute : « Nous sommes ravis de soutenir Eric Demuth et Paul Klanschek, ainsi que l’équipe Bitpanda. La thématique de l’investissement personnel suscite beaucoup d’intérêt ces dernières années, une tendance qui s’est accélérée étant donné que nous passons plus de temps à la maison en raison de la pandémie. Nous sommes convaincus que Bitpanda est parfaitement positionné pour profiter de cette opportunité en se développant à travers l’Europe et en continuant à attirer des utilisateurs fidèles, ce que l’équipe a déjà prouvé qu’elle pouvait faire de manière rentable. Ensemble, nous allons faire en sorte que toute personne en Europe qui souhaite investir dans son avenir financier puisse accéder aux marchés financiers, grâce à la prochaine licorne européenne dans le secteur fintech que nous construisons. »