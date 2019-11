Les actionnaires existants (Bpifrance, CM-CIC Innovation, CapDecisif Management, Omnes Capital et Sofinnova Partners) et de nouveaux investisseurs comme ValQuest Partners ont participé à ce tour.

Cette levée de fonds servira à soutenir l’expansion mondiale de la plateforme de polymères de Tissium dans divers domaines thérapeutiques, notamment dans la réparation des nerfs périphériques, le cardiovasculaire et la chirurgie digestive.

Emmanuelle Porte : « Tissium est une belle medtech française qui valorise une innovation de rupture américaine, issue des plus grands organismes de recherche tels que le Massachusetts Institute of Technology (MIT). Nous sommes fiers de de l’avoir accompagnée depuis sa création et sur cette seconde levée de fonds déterminante pour son déploiement industriel »

Tissium était conseillée par Bird & Bird avec une équipe composée d’Emmanuelle Porte (Associée) et Sylvie Hamel (Counsel).

Les actionnaires étaient conseillés par Dechert (Anne-Charlotte Rivière).