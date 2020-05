L’objectif de l’opération est de renforcer les synergies entre deux acteurs historiques du marché juridique français et de concrétiser une collaboration amorcée depuis de nombreuses années.

Conscients des évolutions du marché et de la forte complémentarité entre stratégie, marketing et communication, cette prise de participation est pour Bignon De Keyser un moyen d’enrichir pour ses clients sa proposition de valeur en allant vers de nouveaux territoires. Pour Eliott & Markus, ce rapprochement va lui permettre d’accélérer son développement afin d’atteindre une taille critique et lui permettre d’accompagner ses clients sur l’ensemble de la chaîne de valeur : de la stratégie au marketing, de la communication et « business development ».

Le rapprochement avec Bignon De Keyser pour Eliott & Markus est également une opportunité de travailler sur des projets à forts enjeux ou ampleurs stratégiques.

Ce rapprochement prend d’autant plus de sens à l’heure où l’industrie juridique connaît une période charnière.

Patrick Bignon : « Les acteurs du marché juridique vont avoir plus que jamais besoin de revoir leur stratégie et d’adapter leur « business model » en s’appuyant sur une large palette d‘expertises et des nouveaux leviers opérationnels de développement, c’est la promesse de notre alliance ».

Gwénaëlle Henri : « Avec la crise que nous traversons, les cabinets de services professionnels, auront plus que jamais besoin de renforcer leur marque et leur stratégie marketing, de se doter d’une force de frappe en communication, tout en se renforçant en digital et en gestion de crise ».

Dans une économie de l’attention et de la confiance, où il devient de plus en plus difficile de faire valoir son expertise et sa marque, les cabinets de services professionnels ont besoin de se démarquer pour émerger et engager.

Eliott & Markus réunit 30 professionnels experts en stratégie de marque, marketing, communication digitale, relation media, design, influence. Elle offre la plateforme de compétences en marketing et communication la plus complète du marché français et est en capacité d’accompagner ses clients, de manière transversale, sur l’ensemble des thématiques-clés pour leur développement.

« L’alliance entre notre expérience en stratégie, conseil, organisation et management et celle d’Eliott & Markus en communication permettra d’offrir à nos clients une offre plus étendue et pluridisciplinaire pour répondre de la façon la plus appropriée aux nouvelles problématiques du monde d’aujourd’hui », indique Patrick Bignon.

« La feuille de route est simple : servir nos clients via une offre d’accompagnement globale, technique et transversale, alliant innovation, conseil et design, pour faire émerger des marques fortes et pérennes », explique Gwénaëlle HENRI.

L’ambition pour Eliott & Markus est de devenir le leader incontournable du marché français en s’appuyant sur la connaissance du marché juridique et les expertises complémentaires de Bignon De Keyser et en capitalisant sur la spécialisation forte de ses équipes et en souhaitant y adjoindre des compétences complémentaires dans les mois à venir.

« Nous travaillons avec Eliott & Markus depuis plusieurs années sur de nombreux projets. Leur approche du marché correspond à notre vision de l’industrie juridique moderne et de ses nouveaux enjeux », indique Patrick Bignon.

« Nous sommes fiers de la qualité des professionnels qui composent l’alliance Bignon De Keyser / Eliott & Markus. Nos professionnels agissent chaque jour pour mettre leur créativité et leur intelligence au service des clients », précise Gwénaëlle Henri.

Cette alliance est une nouvelle étape pour Eliott & Markus qui avait annoncé début 2020, la création de Mirovia, alliance internationale d’agences en communication juridique.