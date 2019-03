L’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers), dont le mandat découle de la réglementation de l’UE sur les agences de notation, est le superviseur et le régulateur direct unique des agences de notation de crédit en Europe. Seul organe à pouvoir délivrer et contrôler les agréments, l’ESMA garantit un cadre commun et des normes minimales de qualité (objectivité, indépendance, absence de conflit d’intérêt…) pour les notations de crédit émises dans l’Union européenne.

Beyond Ratingsest ainsi la première agence de notation prenant en considération de manière systématique et transparente l’impact des facteurs ESG. La société sera désormais en mesure d’émettre des notations de crédit pour les émetteurs publics (gouvernements souverains, collectivités locales et régionales et institutions financières à mandat de politique publique), sur la base de méthodologies qui intègrent systématiquement et en profondeur les facteurs ESG dans le cadre de l’analyse.

Fondée en 2014 par Rodolphe Bocquet et Sylvain Château, Beyond Ratings est une société indépendante de services de risques macro-financiers dédiée aux risques pays et souverains, membre du groupement « Finance for Tomorrow » initié par Paris Europlace. La société a reçu en 2016 le soutien du fonds d’investissement Newfund pour accélérer son développement.

Pour Rodolphe Bocquet, co-fondateur et Président de Beyond Ratings, « L’accréditation ESMA est un objectif depuis la création de la société et nous permettra d’élargir notre offre de services innovants au bénéfice d’une finance positive. Nous sommes fiers d’être la première agence de notation financière au monde à intégrer de manière systématique et transparente l’impact des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance sur la solvabilité des Etats. Cette étape illustre le dynamisme de la place financière parisienne en matière de finance durable ».

Elie Hériard-Dubreuil, associé en charge de l’activité agence de notation, commente :« Nous sommes convaincus que nos notations permettront aux investisseurs de considérer un spectre plus large de facteurs de risques de manière intégrée. Les investisseurs qui ne mesurent pas la matérialité financière des risques ESG le font à leur péril ».

L’enregistrement de Beyond Ratings (BR) comme agence de notation de crédit est conforme au règlement (CE) n° 1060/2009 du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation.