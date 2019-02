Best Western® Hotels & Resorts annonce l’acquisition de WorldHotelsTM, groupe hôtelier international qui regroupe près de 300 hôtels et resorts répartis dans le monde entier et situés dans des destinations de choix.

« Il y a une formidable synergie entre Best Western® Hotels & Resorts et WorldHotelsTM. En réunissant nos forces par ce nouveau partenariat, nous gagnerons réciproquement en compétitivité », a déclaré David Kong, président et CEO de Best Western® Hotels & Resorts. « J’ai le plus grand respect pour WorldHotelsTM et je crois en son immense potentiel. »

L’acquisition de WorldHotelsTM s’est achevée en fin de semaine dernière. WorldHotelsTM jouera un rôle essentiel dans le développement de l’offre de Best Western® Hotels & Resorts sur les segments haut de gamme et luxe.

WorldHotelsTM conservera son identité et son indépendance tout en bénéficiant de la puissance de distribution de Best Western® Hotels & Resorts, de partenariats forts, d’un programme de fidélité solide, de soutiens commerciaux et marketing efficaces, d’un réseau de distribution mondial et de puissantes sources de revenus.

« Best Western® Hotels & Resorts est l’un des plus grands groupes hôteliers, les plus respectés et les plus fiables », a déclaré Geoff Andrew, PDG de WorldHotelsTM. « Au moment où nous unissons nos forces, l’alliance puissante de nos marques ouvre la voie à un avenir prometteur autant pour Best Western® Hotels & Resorts que pour WorldHotelsTM. Grâce à une équipe d’experts et à une présence locale sur chaque marché, Best Western® Hotels & Resorts apporte un niveau d’expertise nouveau qui contribuera à la croissance de WorldHotelsTM sur des marchés clés. »

Best Western® Hotels & Resorts a connu une transformation incroyable au cours des dernières années. Fast Company l’a d’ailleurs désignée comme l’une des sociétés les plus innovantes au monde. Le dynamisme de son développement étendu à 13 marques lui a permis de gagner de nouveaux marchés et de nouveaux clients ; son évolution a été saluée par un nombre record de récompenses et distinctions professionnelles. Cette nouvelle acquisition témoigne de l’ambition de Best Western® Hotels & Resorts de s’inscrire à long terme dans une dynamique de croissance, de modernisation, et de renforcer ainsi sa position de leader sur le secteur de l’hôtellerie à l’échelle mondiale.

« Dans les mois à venir, notre objectif sera de décupler le potentiel de WorldHotelsTM en augmentant les revenus générés par ses hôtels, tout en respectant leur indépendance. Nous sommes convaincus que notre centrale de distribution et nos sources de revenus bénéficieront à WorldHotelsTM et attireront de nombreux autres hôtels de qualité, soucieux de leur indépendance, de rejoindre la marque. » Nous sommes très heureux que Geoff Andrew reste en tant que PDG de WorldHotelsTM dans un avenir serein », a conclu David Kong.