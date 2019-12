Actuel responsable du département ventes et marketing chez Mirabaud Asset Management, Bertrand Bricheux a rejoint Mirabaud en 2011. Spécialiste du marketing, il bénéficie d’une solide expérience dans ce domaine et dans la finance, acquise au sein de différents établissements, dont UBP et Citi, tant à Genève qu’à Londres. Il est titulaire d’un master en Economie et en Finance, délivré par l’Université Paris Dauphine.

Nicolas Mirabaud, Associé gérant et responsable du Wealth Management pour le Groupe Mirabaud, commente cette nomination : « Afin de répondre davantage aux besoins de notre clientèle et développer des synergies entre nos trois lignes de métier, nous avons décidé d’élargir les compétences du Département communication aux activités de marketing. Bertrand Bricheux, grâce à son excellente connaissance du Groupe Mirabaud et à ses compétences reconnues dans le domaine du marketing et de la communication, contribuera à mettre en valeur les produits et services d’excellence et innovants proposés par Mirabaud. »

Bertrand Bricheux se réjouit de relever ce nouveau défi : « Mirabaud, qui vient de fêter son bicentenaire, démontre chaque jour ses capacités à innover et à répondre aux attentes de sa clientèle. Dans un environnement hyperconnecté et compétitif, où l’analyse, la maîtrise des risques et la faculté d’anticipation sont sources de performance, les atouts de Mirabaud sont nombreux. Ce sera un honneur et un réel plaisir de le faire savoir davantage. »