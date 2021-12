Beetween, société française éditrice du logiciel de recrutement éponyme, accélère son développement avec l’acquisition de Talents’In, l’un de ses concurrents directs sur le marché des ATS. Avec cette première opération de croissance externe, Beetween renforce sa position sur le marché français du recrutement digital et affiche une ambition forte : devenir le champion européen du recrutement digital.

Beetween, qui a réalisé une levée de fonds de 2 millions d’euros auprès d’Inter Invest Capital en juin dernier pour accélérer sa croissance et accompagner son développement en France et à l’international, vient d’acquérir la société Talents’In. Ce rapprochement entre deux acteurs évoluant dans le secteur très concurrentiel des logiciels de recrutement est inédit et donne naissance à un groupe d’une cinquantaine de collaborateurs. L’acquisition de Talents’In, basé à Marseille (13), va également permettre à Beetween de renforcer son maillage national avec ses bureaux à Versailles (78) et Rennes (35) et de développer son portefeuille de près de 600 clients.

« Notre marché est en pleine ébullition, mais on aperçoit déjà les prémices d’une phase de concentration. Nos clients attendent une solution qui combine le meilleur de ce qui se fait actuellement en recrutement digital, notamment pour faire face aux évolutions du marché de l’emploi. L’alliance des talents, des expériences et des technologies de nos deux entreprises va permettre d’accélérer fortement notre développement pour encore mieux servir nos clients », commente Philippe de Rosnay, co-fondateur et CEO de Beetween.

Création d’un pôle R&D pour accélérer l’innovation

Désormais réunies sous la bannière du groupe Beetween, les équipes partagent une ambition commune : mettre l’innovation au service des recruteurs.

« Conjuguer nos forces va nous permettre d’innover davantage encore pour proposer à nos clients une expérience de recrutement augmentée, centrée sur l’humain : démultiplier l’attractivité des employeurs, réduire les délais d’identification et de sélection des meilleurs talents, simplifier les parcours de recrutement… Face à un marché de l’emploi en perpétuelle évolution, ces innovations vont permettre d’optimiser les performances de recrutement de nos clients. », ajoute Christophe Dacre-Wright, co-fondateur et Président de Beetween.

Depuis sa création, Beetween s’est fixé pour mission de replacer l’humain au cœur du processus de recrutement en proposant un logiciel “tout en un” intelligent à la fois fonctionnel, ergonomique et user-friendly. Fort de l’intégration de l’ensemble des salariés de Talents’In au sein du groupe, cette volonté de Beetween d’innover et de répondre aux besoins des recruteurs se matérialisera par la création d’un pôle R&D composé de talents issus des deux entreprises. L’objectif : accélérer le développement d’innovations et devenir le leader du marché en la matière.

Des ambitions fortes de développement en France et en Europe

L’ambition du nouveau groupe ainsi constitué est de devenir le champion français du recrutement digital et d’accélérer son développement en Europe. Ce qui passera par l’ouverture de plusieurs marchés à l’horizon 2022/23. Beetween compte également poursuivre sa stratégie de croissance externe afin de confirmer sa place d’acteur incontournable du recrutement digital en France.

« Je suis très heureux de contribuer à la construction d’un champion des logiciels de recrutement. Chez Talents’In, nous avons développé en 5 ans des partenariats avec près de 120 clients en France et plus récemment en Europe, partenariats que nous allons pouvoir renforcer en apportant toujours plus de valeur dans les mois et années qui viennent », se réjouit de son côté Cédric Robin, fondateur et CEO de Talents’In, qui rejoint Beetween en tant qu’Associé et VP Sales.