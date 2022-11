Après avoir conquis en 3 ans le marché de l’audit technique des bâtiments, cette levée va permettre à Beeldi d’imposer sa plateforme auprès des gestionnaires et propriétaires d’actifs immobiliers. Leur solution permet de consolider une vision exhaustive et actualisée de l’état de son parc immobilier avec comme principaux objectifs de fluidifier la collaboration avec ses prestataires et d’automatiser le suivi de la conformité réglementaire et environnementale.

Une solution d’audit référencée chez les plus grands acteurs du marché

Pour aider les facility managers à réaliser leurs audits techniques, Beeldi a lancé en 2019 la première application associant la plus grande base de données techniques bâtimentaires à des algorithmes de reconnaissance photo capables de renseigner automatiquement les données de n’importe quel équipement à partir de sa plaque signalétique.

Véritable innovation de rupture sur le marché, cette application augmente considérablement la quantité et la qualité des données techniques récoltées tout en réduisant le temps passé à la réalisation et à l’édition du rapport d’audit de près de 40%.

Trois ans après son lancement, la solution est utilisée par 9 des 10 plus grands facility managers de France et couvre plus de 20 millions de m² (soit 10% des surfaces auditées chaque année en France, et plus d’un million d’équipements).

Beeldi, la Super App de la rénovation énergétique des bâtiments

Après s’être concentrée avec succès sur le marché de l’audit technique à travers les facility managers, la startup accélère désormais sur le marché de la conformité réglementaire et environnementale à travers les gestionnaires et propriétaires d’actifs immobiliers.

Ces derniers font aujourd’hui face à une réglementation de plus en plus complexe pour répondre aux enjeux environnementaux et énergétiques. Le bâtiment représente en effet à lui seul près de 36 % des émissions de gaz à effet de serre (GES). Ils devront réduire de 40% la consommation de leurs bâtiments tertiaires d’ici 2030. Les outils dont ils disposent pour accompagner cette transition énergétique sont multiples mais fonctionnent en silo et s’appuient sur des données hétérogènes et incomplètes.

La plateforme développée par Beeldi harmonise, centralise et exploite toutes les données, qu’elles soient issues des audits, des outils de suivi de la maintenance des facility managers ou plus globalement des outils utilisés par les gestionnaires et propriétaires d’actifs immobiliers. Les gains en termes de simplification et de fiabilisation sont considérables.

Une levée de fonds pour accélérer sur le marché des gestionnaires et propriétaires d’actifs immobiliers

Beeldi dispose d’une position sans égale pour conquérir le marché de la conformité réglementaire et environnementale auprès des gestionnaires de parcs immobiliers ; d’une part grâce à l’uniformisation des données terrain récoltées à travers son application d’audit, mais aussi via sa plateforme « universelle », capable d’intégrer les données des outils du marché.

La levée de 8 M€ souscrite auprès de MAIF Avenir et de deux fonds impact : Citizen Capital et Starquest Capital, va permettre de déployer plus rapidement la solution Beeldi, en France comme sur les principaux marchés européens. La startup, qui compte aujourd’hui 35 collaborateurs, prévoit de doubler ses effectifs avec près de la moitié de ses recrutements dédiés aux développements technologiques de sa plateforme.