Rattachée à Frédéric Bôl, Président du Directoire, et fonctionnellement à Marc Brütsch, Economiste en chef, Swiss Life, Béatrice Guedj aura pour mission de développer une recherche plurisectorielle aux côtés de ses collègues européens et contribuera aux publications du Groupe.

La recherche quantitative qu’elle développe accompagnera la croissance de Swiss Life Asset Managers France sur l’ensemble de sa zone d’investissement au sein de Swiss Life Asset Managers (France, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal, Italie). Béatrice contribuera ainsi à mieux identifier des stratégies et des solutions innovantes à l’attention de nos clients et plus particulièrement les clients Institutionnels. Elle favorisera également la démarche de finance responsable et de performances à long terme dans l’ensemble des classes d’actifs.

Frédéric Bôl, Président du Directoire a indiqué : « Ce nouveau poste traduit notre vision d’anticiper les besoins de nos clients en restant précurseurs. A la direction de la recherche et de l’innovation en France, Béatrice Guedj continuera développer une recherche de pointe au service de nos clients pour l’ensemble de nos activités aussi bien en actifs financiers qu’en actifs réels. »

Béatrice Guedj a 20 ans d’expérience dans le secteur de la recherche économique appliquée à l’immobilier et aux marchés financiers en Europe. Elle a notamment été Directrice de la Recherche de l’IEIF de 2016 à 2018, Managing Directeur responsable recherche et stratégie pour l’Europe chez Grosvenor de 2004 à 2016 et en charge de la modélisation pour le secteur de la construction et des marchés immobiliers chez Rexecode de 2000 à 2003.

Béatrice Guedj est titulaire d’un Doctorat en Economie Mathématique du Centre de Recherche en Economie et Statistique de l’ENSAE et diplômée de l’ENS Paris-Saclay : sa thèse porte sur l’économie spatiale, l’économie géographique et les dynamiques urbaines avec chocs aléatoires.

Senior Advisor à l’IEIF, Béatrice Guedj codirige le réseau de recherche académique sur l’immobilier commercial REFINE (Real Estate Finance and Economics Network). Béatrice est aussi membre du conseil d’administration de l’Institut Louis Bachelier et experte en proptech auprès de Finance Innovation.

Béatrice Guedj pilote la chaire de recherche Swiss Life Asset Managers / Edhec Risk Institute associé au rôle de l’immobilier dans de nouvelles solutions d’investissement. Ses derniers travaux publiés en mars 2021 portent sur les "avantages de la multigestion en architecture ouverte en immobilier à travers une application au marché des SCPI".