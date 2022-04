Beanstock, la plateforme française d’investissements locatifs qui permet aux particuliers d’acheter et de gérer des biens en ligne, annonce aujourd’hui une levée de 12 millions d’euros en série A, menée par 360 Capital, en plus de trois nouveaux contributeurs internationaux : Entrée Capital, PropTech1 et FJ Labs. Grâce à ce nouveau tour de table, Beanstock va consolider sa croissance en France, poursuivre le développement technologique de sa plateforme et s’étendre dans plusieurs marchés européens.

Répondre à l’enjeu de l’accès à la propriété pour la nouvelle génération

Créée en 2020 par deux entrepreneurs diplômés d’HEC, Emma Malha et Alexandre Fitussi, Beanstock s’est donnée pour mission de rendre l’investissement locatif accessible à tous, en proposant une expérience d’investissement simple et 100% digitale. Moins de deux ans après son lancement, Beanstock se positionne déjà comme l’un des plus beaux succès de la Proptech française, secteur lui-même en plein essor.

La start-up a ainsi accompagné plus de 350 particuliers dans leur projet locatif et gère aujourd’hui un patrimoine immobilier de 50 millions d’euros. Beanstock a pu démontrer que sa solution répondait à l’enjeu qu’est l’accès à la propriété pour la nouvelle génération : 70% des clients Beanstock ont moins de 35 ans et sont locataires de leur résidence principale.

Beanstock a pour ambition de devenir le leader de l’investissement locatif en France. Déjà actifs dans 20 villes de France, les services de Beanstock seront, grâce à cette nouvelle levée de fonds, étendus à 30 nouvelles villes d’ici fin 2022. La start-up souhaite quasiment tripler ses effectifs au cours des 12 prochains mois, avec l’embauche de 100 collaborateurs en CDI.

Les investisseurs historiques, Axeleo Capital et Realty Corporation, renouvellent leur soutien en participant au tour. Ils sont rejoints par de nombreux business angels de premier plan, comme Giorgio Tinacci (CEO de Casavo), Alister Moreno et Pablo Fernandez (fondateurs de Clikalia), Arkadi Jampolski et Jan Hase (fondateurs de Wunderflats), Vincent Huguet (CEO de Malt) et Raphaël Di Meglio (CEO de Matera), qui se joignent à Jean-Charles Samuelian (CEO d’Alan) et à Oscar Pierre (CEO de Glovo).

“Nous sommes tous très heureux de cette levée, et fiers de la reconnaissance du travail de nos 60 collaborateurs. Ce nouveau tour de table va nous permettre non seulement d’accélérer notre déploiement en France et de mettre le cap à l’international mais également d’investir dans notre technologie pour rendre l’expérience de l’investisseur incroyablement simple et agréable” se réjouit Alexandre Fitussi, co-fondateur de Beanstock.

Poursuivre le développement technologique pour apporter plus de transparence

Grâce à ce tour de table, Beanstock va massivement investir dans le développement technologique de sa plateforme. Au-delà de la digitalisation de l’intégralité du parcours d’investissement, la start-up souhaite mettre à disposition des utilisateurs les outils d’estimation les plus fiables du marché afin que chacun puisse investir avec précision. Ces outils reposent sur des algorithmes qui analysent et actualisent des dizaines de millions de données. Ce travail sera rendu possible par le recrutement de 50 ingénieurs, data scientists et product managers d’ici fin 2022.

“Réduire la facture énergétique des logements, optimiser la rentabilité, se repérer dans le monde complexe des taux d’emprunt immobilier, gérer la location, investir loin de chez soi… Tous ces sujets constituent des freins que nous levons grâce à notre expertise et notre technologie. Les clients avancent dans leur vie avec sérénité et plaisir : c’est une immense satisfaction d’avoir un impact aussi positif. Et nous sommes très excités par tout ce que nous préparons. Ce n’est que le début !” ajoute Alexandre Fitussi.

Une offre dédiée aux professionnels de l’immobilier

Beanstock a développé aujourd’hui un réseau de 1000 agences immobilières. La start-up s’allie à ces partenaires pour faciliter la commercialisation de leurs biens à des investisseurs partout dans le monde. Beanstock souhaite poursuivre le développement d’une offre entièrement dédiée aux professionnels de l’immobilier, en mettant à disposition des agents des outils innovants leur permettant de mieux estimer et de mieux vendre les biens à fort potentiel locatif.

Cap sur l’Europe

Avec cette nouvelle levée, Beanstock compte également accélérer l’expansion de son offre en Europe, pour faire tomber les barrières géographiques et élargir le marché de l’investissement locatif. La plateforme ouvrira en Espagne, Angleterre, Italie, Grèce, Belgique, Allemagne, au Portugal et aux Pays-Bas.

“La création d’un patrimoine immobilier est trop souvent perçue comme un parcours du combattant réservé à une minorité privilégiée ou expérimentée. Face à ce constat, Beanstock s’est fixée une mission : donner à tous les particuliers qui le souhaitent les clés pour financer, acheter et gérer des biens d’investissement en France ou en Europe, grâce à un parcours entièrement digitalisé”, ajoute Emma Malha, co-fondatrice de Beanstock.

“La Proptech est une industrie en pleine croissance, qui disrupte l’immense marché traditionnel qu’est l’immobilier. Beanstock est parfaitement positionné à l’intersection de segments clefs comme l’investissement, la gestion locative et les travaux. Nous sommes ravis d’accompagner l’équipe de Beanstock qui a su démontrer une grande maîtrise dans l’agrégation de ces briques pour fournir à ses clients un service de grande qualité”, ajoute Thomas Nivard, investisseur chez 360 Capital.