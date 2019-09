Omnes accompagne l’acquisition avec l’aide d’une dette mezzanine levée auprès d’Idinvest, d’un montant de 6 M€. Celle-ci est destinée tant à l’acquisition d’Archionline qu’aux besoins de développement de cette activité prometteuse, autour d’un plan d’innovation technologique très ambitieux.

Fondée en 2013 et basée à Paris, Archionline est la première plateforme web nationale de mise en relation entre particuliers, architectes et artisans locaux pour la construction, l’extension et la rénovation de l’habitat.

La société a développé une offre en ligne intégralement automatisée pour accompagner les particuliers dans toutes les phases de leurs projets : conception sur-mesure des plans par des architectes, dépôt du permis de construire, réalisation des travaux avec des professionnels labellisés tout en proposant une assurance exclusive de bonne fin de travaux. L’objectif est de permettre à tous les particuliers de réaliser leurs travaux en toute sérénité.

Archionline dispose d’un réseau de 450 professionnels (300 architectes et 150 entreprises du BTP référencés) et réalise chaque année 1 200 projets dans toute la France avec un taux de satisfaction de 98 %. Elle affiche un chiffre d’affaires en très forte progression de près de 70 % par an depuis 2016 pour un volume d’affaires de travaux réalisés de 18 M€ attendus pour cette année.

Avec Archionline, Batiweb réalise sa quatrième opération de croissance externe depuis l’entrée d’Omnes au capital en 2017 (helloArtisan acquis en juin 2018, Clien’tel en janvier 2018 et Habitat Trade en avril 2017). Outre son caractère stratégique (consolidation des offres dans la digitalisation des travaux), cette acquisition est particulièrement relutive pour le Groupe et très rentable.

Cette nouvelle acquisition consolide son offre dans la digitalisation des travaux et lui permet de créer la première offre « Travaux de A à Z » 100 % digitale, de la réalisation du devis à l’encaissement des travaux jusqu’au suivi de chantier.

Fort d’une expérience de 10 ans dans la mise en relation entre particuliers et professionnels du bâtiment, Batiweb conforte sa position de n°2 sur le marché et s’appuie désormais sur 3 pôles complémentaires. Le site Batiweb.com est le leader de l’information des professionnels du bâtiment. L’activité Media génère des revenus publicitaires auprès des grandes marques industrielles du secteur.

Avec 4 500 clients artisans et 40 000 demandes de devis par mois, Batiweb Group est le n°2 de l’intermédiation entre particuliers et artisans, sur un marché en forte croissance et qui se consolide. Les acquisitions d’helloArtisan et d’Archionline permettent au Groupe de créer le leader français sur l’offre « Travaux de A à Z » 100 % digitalisée, de la demande de devis jusqu’à la fin des travaux, ainsi que l’encaissement pour compte de tiers.

Par ailleurs, Batiweb annonce la fusion de ses marques historiques autour de la marque unique helloArtisan et renforce ainsi son positionnement sur le marché de l’intermédiation.

Le Groupe devrait réaliser un chiffre d’affaires agrégé de 17 M€ en 2019, multiplié par 3 depuis 2017 et une rentabilité en très forte progression (à deux chiffres), multipliée par 5 depuis l’entrée d’Omnes au capital. La société compte désormais 130 salariés contre 70 en 2017.

Nicolas Ricart, Président du Groupe Batiweb : « Nous sommes ravis d’accueillir Archionline au sein du Groupe. Archionline dispose d’un savoir-faire unique et disruptif dans la relation particulier/architecte sur le marché de la construction, rénovation et extension de l’habitat. Avec cette acquisition, nous couvrons toute la chaine de valeur de la digitalisation des travaux pour proposer une offre unique sur le marché et répondre aux besoins des particuliers. Avec l’aide d’Omnes, je suis particulièrement heureux d’accueillir Idinvest à mon tour de table pour nous permettre de poursuivre notre politique active et sélective d’opérations de croissances externes ».

Victor Thoulouze et Gregoire Leveque, co-fondateurs de Archionline : « Nous sommes ravis de rejoindre Batiweb pour accomplir la mission que nous nous sommes fixée il y a 6 ans afin de faciliter les travaux d’habitat avec ou sans architecte. Notre ADN architecte et notre approche orientée client nous offrent une position inédite sur ce marché presque vierge pour un acteur digital. Ce rapprochement nous donne les moyens humains et financiers de nos ambitions en développant ensemble une marque forte à destination des particuliers et des professionnels pour révolutionner l’expérience travaux ».

Nicolas Nedelec et Olivier Sesboüé, investisseurs chez Idinvest : « Nous sommes très heureux de devenir un partenaire de long terme du Groupe Batiweb et de pouvoir l’accompagner dans l’accélération de sa croissance à travers cette opération à la fois pertinente et structurante ».

Frédéric Mimoun, Directeur d’Investissements Senior, chez Omnes : « Après deux ans d’accompagnement particulièrement actifs, nous sommes heureux de cette 4ième croissance externe qui dote Batiweb d’une forte expertise dans la digitalisation des travaux de A à Z qui est pour nous le segment de marché prometteur ».