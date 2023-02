CPR AM annonce la nomination de Bastien Drut au poste de Responsable des Etudes et de la Stratégie. Cette nomination est effective depuis le 1er février 2023.

Bastien Drut commence sa carrière en 2008 chez Crédit Agricole Asset Management en tant que stratégiste taux et changes. En avril 2018, il rejoint CPR Asset Management en tant qu’économiste/stratégiste senior, en charge de l’économie américaine et du suivi des politiques monétaires. A partir de 2021, il prend la responsabilité de la Macro-stratégie thématique.

Il est professeur associé au CNAM et l’auteur de plusieurs livres dont « L’économie de demain : les 25 grandes tendances du XXIème » et « Banques centrales : les nouveaux outils de politique monétaire » parus aux éditions De Boeck Supérieur.

Bastien est docteur en économie (Université Libre de Bruxelles et Université Paris Nanterre). Il est également diplômé de l’Ecole centrale de Lyon, de l’ENSAE et de l’EHESS.