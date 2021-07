Barclays annonce la nomination de Laurent Meyer au poste de vice-président (Vice-Chairman) d’Investment Banking Europe.

Fort d’une expérience de plus de 28 ans dans la banque d’investissement, Laurent se concentrera sur la croissance des revenus de l’activité de banque d’investissement en Europe, en mettant l’accent sur le conseil en fusions et acquisitions et en marchés de capitaux pour les clients en France et en Europe. De plus, il travaillera en étroite collaboration avec Raoul Salomon, Directeur Général France, ainsi qu’avec les équipes pays, produits et sectorielles de la Banque d’Investissement, afin de maximiser les opportunités clients à travers Barclays.

Laurent Meyer nous rejoint après avoir passé les 23 dernières années à la Société Générale, plus récemment en tant que Senior Banker chargé de couvrir et de développer les relations avec un large portefeuille de clients stratégiques mondiaux de la banque. Auparavant, Laurent Meyer dirigeait l’activité Fusions et Acquisitions de la banque, où il a initié et exécuté de nombreuses transactions transfrontalières et publiques. Avant la Société Générale, il a passé cinq ans chez Deutsche Bank et Morgan Grenfell au sein de leurs équipes de Corporate Finance. Au cours de sa carrière, Laurent Meyera a exécuté un certain nombre de transactions notables pour des clients tels que ArcelorMittal, LafargeHolcim, Total, Safran, Vivendi, Accor, Edenred, Engie et Suez.

Basé à Paris, Laurent rapportera au niveau régional à Reid Marsh, Responsable de la Banque d’Investissement pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, et au niveau local à Yann Krychowski et Ghislain de Brondeau, Co-Responsables de la banque d’affaires pour la France, la Belgique et le Luxembourg.

La nomination de Laurent Meyer fait partie d’une série de recrutements effectués en 2021 pour renforcer la franchise européenne de Barclays Investment Banking, notamment Tobias Åkermark en tant que Head of Nordic Banking et Country CEO pour la Suède, Bronson Albery en tant que Head of Real Estate Banking pour EMEA, et Anthony Samengo-Turner en tant que Head of M&A pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Laurent Meyer est également titulaire d’un DESS en Affaires Internationales de Paris Dauphine et d’un MBA en Finance de The Wharton School, Université de Pennsylvanie.

Reid Marsh, responsable de la banque d’investissement pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie-Pacifique, a déclaré : « Non seulement les compétences éprouvées de Laurent dans le domaine bancaire feront de lui un excellent élément de l’équipe et apporteront une valeur ajoutée considérable à nos clients, mais la force et l’étendue de son expertise nous seront utiles dans le cadre de ses interactions avec nos équipes EMEA pays, produits et sectorielles. Cette nomination s’inscrit dans le cadre de notre volonté de renforcer à la fois nos capacités bancaires et notre franchise européenne au sens large. »