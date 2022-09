L’un des éléments essentiels de l’ambition " net zéro " de Barclays est l’accompagnement de ses clients dans leur transition vers une économie à faible émission carbone. Dans le cadre des investissements continus de Barclays dans ce secteur, Marie Freier a été nommée co-responsable mondiale de Sustainable and Impact Investment Banking (SIB) aux côtés de Brian Reilly.

Marie Freier reportera à Travis Barnes, responsable mondial des sponsors financiers et de la banque d’investissement durable et à impact, et sera basée à Londres.

« La transition vers une économie à faible émission de carbone, ainsi que l’accent plus large mis sur la durabilité, présenteront des opportunités et des défis importants pour nos entreprises et nos clients institutionnels - dans tous les secteurs de l’économie - au cours des prochaines décennies", déclare M. Barnes. "Alors que nous cherchons à conseiller nos clients sur la meilleure façon de saisir les opportunités et de relever les défis de manière proactive, la nomination de Marie Freier aux côtés de Brian Reilly apportera des capacités et des ressources accrues à notre équipe. Ce co-leadership est formidable pour notre franchise mondiale SIB, et je suis confiant quant à notre capacité à faire progresser notre position de leader et à accentuer la différence de notre banque d’investissement en matière d’ESG ».

En tant que co-responsable mondiale, Marie Freier aidera l’équipe à accroître sa clientèle dans la région EMEA. Elle apportera également un grand leadership intellectuel grâce à son expérience acquise dans la recherche sur les sujets ESG, contribuant ainsi à faire progresser l’objectif de Barclays.

Marie Freier a rejoint Barclays début 2021 pour diriger la recherche ESG de la banque, en mettant sur pied une équipe mondiale d’experts en la matière, qui travaillent aux côtés des analystes de Barclays pour évaluer l’impact des questions ESG sur les risques financiers. Elle était auparavant co-responsable des ventes européennes et responsable mondiale de l’ESG chez Sanford Bernstein.

La nomination de Marie Freier s’inscrit dans le cadre de plusieurs recrutements réalisés récemment par Barclays dans le domaine de la finance durable et fait suite à la nomination de Daniel Hanna au poste de responsable mondial de la finance durable pour la banque de financement et d’investissement.