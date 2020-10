Basé à Paris, il reportera à Ghislain de Brondeau et Yann Krychowski, co-responsables de la banque d’affaires pour la France, la Belgique et le Luxembourg, et à Pier Luigi Colizzi responsable du M&A pour l’Europe.

Gauthier Le Milon, 43 ans, diplômé de HEC et en droit (Panthéon-Assas), a commencé sa carrière chez PwC en 2003 avant d’intégrer la direction des émetteurs de l’Autorité des marchés financiers, en charge des opérations financières, dont l’OPA de Mittal sur Arcelor.

En 2007 il intègre BNP Paribas, d’abord en Equity Capital Markets, puis en 2010, l’équipe en charge des fusions-acquisitions pour les sociétés cotées en tant que Directeur. Il conseille et exécute de nombreuses opérations y compris transfrontalières, apports d’actifs de Siemens à Atos, spin-off de Dia par Carrefour, OPA de Pertamina sur Maurel et Prom, fusion transfrontalière entre Stallergènes et Greer ou encore l’OPE de Bolloré sur Havas.

Il rejoint en 2016 l’équipe M&A France de BNP Paribas en tant que Managing Director et s’illustre sur de nombreuses transactions pour le compte de grands clients, en conseillant encore récemment Groupe Marc de Lacharrière pour le rachat des minoritaires de Fimalac, Givaudan pour l’acquisition de Naturex ou le groupe Casino pour la réorganisation de ses actifs en Amérique du Sud et pour la vente de Leader Price à Aldi.

Ghislain de Brondeau qui co-dirige les activités banques d’affaires de Barclays en France, Belgique et au Luxembourg déclare : « Nous sommes ravis que Gauthier Le Milon nous rejoigne pour prendre la tête de notre équipe M&A. Notre équipe continue de se renforcer depuis 2 ans et nos ambitions en France sont grandes sur le long terme. »

Yann Krychowski, qui co-dirige les activités banques d’affaires de Barclays en France, Belgique et au Luxembourg rajoute « Nous sommes particulièrement actifs sur plusieurs opérations en cours et l’arrivée de Gauthier Le Milon développera encore nos capacités de fusions-acquisitions en France, en Belgique et au Luxembourg. »

Pier Luigi Colizzi, Responsable du M&A pour l’Europe déclare : « Les dernières semaines ont été particulièrement actives pour Barclays avec notre participation aux principales opérations de M&A en cours en Europe. Le marché français est très concurrentiel mais nous disposons d’une présence locale importante et d’atouts distinctifs par rapport aux autres acteurs, à même de faire la différence pour nos clients. ».