Barclays a nommé Daniel Hanna au poste de responsable mondial de la finance durable pour la banque de financement et d’investissement, avec pour mission de créer un centre d’excellence leader sur le marché de la finance durable. Il sera basé à Londres et rejoindra le comité de direction de la banque en novembre prochain.

"Le centre d’excellence mettra en avant notre approche "One Barclays" afin d’offrir une gamme plus complète de produits, de solutions et d’expertise aux clients qui souhaitent accélérer leur transition vers une économie à faible émission carbone", a déclaré Paul Compton, directeur mondial de la banque de financement et d’investissement et président de Barclays Bank Plc. "Daniel Hanna travaillera en étroite collaboration avec les équipes Sustainable Capital Markets, Sustainable and Impact Banking et Sustainable Product Group, ainsi qu’avec l’équipe Sustainability and ESG de Barclays."

"Nous nous concentrons sur la mise en œuvre de notre stratégie climatique, en saisissant notamment de nouvelles opportunités pour répondre au mieux aux demandes de nos clients et accroître les activités de Barclays", a déclaré Sasha Wiggins, responsable du groupe de politique publique et de responsabilité d’entreprise de Barclays. "Nous utilisons déjà notre expertise au sein de notre banque de financement et d’investissement pour aider les clients à gérer cette période de changements extraordinaires ; la nomination de Danie Hannal va nous permettre d’accélérer cette orientation afin de créer un véritable point de différenciation."

Daniel Hanna était précédemment responsable mondial de la finance durable chez Standard Chartered.

"Barclays a été l’une des premières banques à s’engager à atteindre le net zéro d’ici 2050 et possède un fantastique bilan d’innovation en matière de finance verte et durable", a déclaré Daniel Hanna. "Alors que le monde fait face à l’impact des prix élevés de l’énergie et du changement climatique, Barclays dispose d’une solide plateforme pour aider à canaliser les capitaux vers les nouvelles technologies et les entreprises qui peuvent aider les économies à se décarboner et à stimuler la croissance durable."

La transition vers une économie à faible émission de carbone est aujourd’hui une opportunité déterminante pour l’innovation et la croissance. Soutenir les clients dans leurs efforts de décarbonation et d’adaptation de leurs modèles économiques est également une priorité stratégique.

Barclays a la possibilité de jouer un rôle de premier plan en aidant à répondre à la demande de financement pour soutenir la transition énergétique, en canalisant les investissements vers les nouvelles technologies vertes et les projets d’infrastructure à faible émission de carbone.

Barclays a déjà facilité l’octroi de 74 milliards de livres sterling de financements verts, notamment pour l’émission de la première obligation verte du gouvernement britannique qui financera des projets tels que l’éolien offshore ainsi que des programmes de décarbonation des maisons et des bâtiments.