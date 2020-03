Banook Group, CRO spécialisé dans la sécurité cardiaque, la lecture centralisée d’images médicales et l’adjudication d’évènements critiques, annonce aujourd’hui l’arrivée à son capital de Turenne Santé, via le FPCI Capital Santé 2. Aux côtés du fondateur, Pascal Voiriot, et des principaux managers dont Alexandre Durant-Salmon, Turenne Santé se positionne comme actionnaire majoritaire afin d’accompagner le développement du groupe en France et à l’étranger. Euro Capital basée à Metz, conseillée par Turenne Groupe, et le fonds ILP basé à Nancy entrent également au capital.

Fondé en 1999 par Pascal Voiriot et basé à Nancy, Banook Group a principalement développé une expertise dans les études d’innocuité cardiaque des essais cliniques de médicaments à destination de la santé humaine. Il accompagne les laboratoires pharmaceutiques, les sociétés de biotechnologie, les CRO (Clinical Research Organizations) généralistes, les ONG et les Centres Académiques concernés dans la conduite de leurs essais cliniques de la phase I à III, avant l’enregistrement de nouveaux médicaments. Banook Group accompagne également les fabricants de nouveaux enregistreurs de trace ECG dans leurs étapes de validation. Banook Group a aussi développé une offre de services dans le domaine de la lecture centralisée d’images médicales et l’adjudication d’événements cliniques critiques.

Cette opération, conduite par Turenne Santé, est la première étape de la transition managériale initiée avec l’arrivée au capital des principaux managers du groupe : Alexandre Durand-Salmon, Yasmin Khan et Stéphane Papelier. Ils ont pour ambition, aux côtés de Pascal Voiriot, de poursuivre le développement du groupe tant en Europe, où il bénéficie d’une forte implantation, qu’en Amérique du Nord ou en Asie, principaux marchés mondiaux. Le Groupe vise également la certification ISO pour le début 2021. Selon les estimations du Groupe, le segment de la sécurité cardiaque et de l’imagerie représentait en 2017 environ 140 M de dollars. On estime que le marché mondial des CRO devrait représenter près de 44 Mds de dollars en 2021.

Pascal Voiriot et Alexandre Durand-Salmon, respectivement président et directeur général de Banook Group, expliquent : « Cette opération est une étape importante d’accélération de notre développement. Le groupe Banook attache une grande importance à l’amélioration de la qualité de vie de millions de patients à travers le monde. Elle reflète notre culture d’entreprise et notre engagement à rapprocher l’homme et la science. Nous sommes heureux de partager avec nos investisseurs un projet de développement ambitieux tant sur des aspects commerciaux qu’opérationnels, avec des leviers potentiels de croissances externes sélectives. »

Benoît Pastour, Directeur Général de Turenne Groupe, et Paul Chamoulaud, Directeur Associé de Turenne Santé, indiquent : « Banook Group bénéficie d’une expertise unique dans le domaine de la sécurité cardiaque dont elle est l’un des leaders européens. A travers cette opération, une première étape de transmission est réalisée entre Pascal Voiriot, actuel président, et les principaux managers du groupe que nous sommes ravis d’accompagner dans leurs ambitions de croissance tant en Europe qu’à l’international. Capital Santé 2 réalise ainsi son troisième investissement en à peine un an ! »

Guillaume Capelle, Associé chez Adviso Partners, ajoute : « Nous sommes très heureux d’avoir accompagné les actionnaires de Banook Group dans cette étape importante de leur développement. Un processus concurrentiel compétitif auprès de fonds d’investissement majoritairement spécialisés sur le Healthcare et des acteurs stratégiques a été organisé. Turenne Santé a su se démarquer par sa connaissance du milieu de la santé et sa proposition de structuration de l’opération en adéquation avec les attentes des clients et de l’équipe de management. »