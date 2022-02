Le 14 février, Bank of America a mené une levée de fonds d’un total de 20 millions de dollars dans cette fintech britannique.

Dans la foulée, Bank of America a lancé en collaboration avec Banked son service « Pay by Bank » au Royaume-Uni. Cette nouvelle fonctionnalité a pour objectif de faciliter les achats en ligne en permettant aux utilisateurs de payer directement depuis leur compte bancaire. Au moment du paiement, le client est redirigé vers sa plateforme bancaire en ligne. Il s’authentifie avec ses identifiants pour valider le paiement. Une fois authentifié, le règlement est envoyé directement de la banque vers le compte de l’e-commerçant.

« Pay by Bank » a ainsi de nombreux avantages :

La réduction du stockage des données clients : il n’est plus nécessaire d’utiliser une carte bancaire à l’achat car il s’agit d’un simple paiement en ligne « de compte à compte » ; les e-commerçants ne récoltent ainsi pas les données des cartes de leurs clients.

: il n’est plus nécessaire d’utiliser une carte bancaire à l’achat car il s’agit d’un simple paiement en ligne « de compte à compte » ; les e-commerçants ne récoltent ainsi pas les données des cartes de leurs clients. Le rapprochement rationalisé : les paiements entrants sont ajoutés aux créances du e-commerçant, qui peut ainsi tout visualiser en un seul endroit.

: les paiements entrants sont ajoutés aux créances du e-commerçant, qui peut ainsi tout visualiser en un seul endroit. La connexion simplifiée : le système est facile à mettre en place en se connectant au système de trésorerie existant de l’entreprise à l’aide d’interfaces de programmation API (Application Programming Interfaces).

: le système est facile à mettre en place en se connectant au système de trésorerie existant de l’entreprise à l’aide d’interfaces de programmation API (Application Programming Interfaces). Plus sécurisé : utilise le réseau d’authentification de la banque du client.

: utilise le réseau d’authentification de la banque du client. Et rentable : évite les frais de traitement des cartes.

« Le lancement de ‘Pay by Bank’ s’inscrit dans le cadre de nos investissements soutenus en technologie afin de proposer à nos clients des services à la pointe du progrès, a déclaré Matthew Davies, Responsable de l’activité Global Transaction Services pour l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique, et co-responsable au niveau mondial des ventes aux entreprises pour cette activité. Cette solution permettra à nos clients d’offrir une meilleure expérience à leurs propres clients et consommateurs, et in fine à se démarquer de leurs concurrents. »

Le secteur des transactions en ligne est aujourd’hui en pleine croissance. Selon une étude récente d’Allied Market Research, le marché devrait atteindre 43 milliards de dollars d’ici 2026 rien qu’en Europe. Après le Royaume-Uni, Bank of America prévoit de déployer ses services « Pay by Bank » dans d’autres pays et régions.