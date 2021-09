En tant que Responsable de la Gestion Privée, Jean-Victor est chargé d’accompagner les investisseurs pour qu’ils puissent diversifier leur patrimoine et investir dans des solutions d’investissement innovantes, simples, performantes et avec du sens.

La première solution d’investissement de Baltis Patrimoine concerne la souscription de parts de 3 SCPI spécialisées (Santé, logistique et commerces de proximité), qui ciblent des acquisitions en France, gérées par des sociétés de gestion engagées et avec une souscription 100% en ligne.

Âgé de 27 ans, Jean-Victor est titulaire d’un Master II en Gestion de Patrimoine & Fiscalité de l’Institut Supérieur de Gestion à Paris et d’un second Master, spécialisé en Gestion de Patrimoine et Immobilier (IMPI) délivré par Kedge Business School. Après une première expérience au sein d’une grande banque privée, BNP Paribas Wealth Management, Jean-Victor Le Buffe a participé à la croissance d’Imani, un Family Office parisien où il a occupé plusieurs postes stratégiques comme family officer et responsable des partenariats.

En 2021, il est séduit par le projet d’Alexandre Toussaint, Président de Baltis Capital, sa stratégie de développement, et partage les mêmes valeurs.

Pour Jean-Victor Le Buffe, Responsable de la Gestion Privée chez Baltis Patrimoine, « Souscrire à des parts de SCPI suscite plus que jamais la convoitise de nombreux investisseurs, et cela à juste titre. Les SCPI permettent d’investir dans l’immobilier, de manière accessible, sans contraintes de gestion et parfois en quelques clics. Depuis plusieurs années les rendements sont stables, et n’ont rien à envier à l’investissement locatif. Les SCPI que nous proposons ont un rendement net de frais de gestion supérieur à 5,10%. De plus, pour donner du sens aux investissements de nos clients nous avons décidé d’effectuer un geste pour notre Planète à chaque souscription. Il ne suffit plus d’être spectateur, il faut devenir acteur pour offrir un monde durable aux générations futures, et cela commence par proposer des investissements qui ont du sens. Bien sûr, cela ne suffira pas mais si tout le monde y met un peu du sien, on y arrivera. Aujourd’hui, je crois à la résilience des SCPI spécialisées, à de fortes convictions et à l’investissement immobilier qui a du sens. ».

Enfin, Jean-Victor sera également chargé d’identifier de nouvelles solutions d’investissements porteuses de sens et proposant une souscription dématérialisée.