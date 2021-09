Baltis Capital renforce son dispositif opérationnel en annonçant la nomination de Mariama Ka, le 24 septembre, au poste de Responsable des Relations Investisseurs. Auparavant, elle occupait le poste de Chargée de Missions Assurances au sein de la Société Générale Life Insurance Broker, filiale de Société Générale Private Banking à Luxembourg.

Mariama Ka, 28 ans, rejoint Baltis Capital avec la mission de renforcer le pôle Relation Investisseurs et de participer au déploiement des offres proposées par la plateforme de crowdfunding immobilier, en nouant notamment de nouveaux partenariats avec des conseillers en gestion de patrimoine. De plus, elle animera les événements organisés par Baltis Capital et prendra en main la communication de la start-up.

Mariama Ka est titulaire d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine de la Paris School of Business, effectué en alternance en tant que Conseillère Privée au LCL. Elle possède également un mastère spécialisé IMPI en gestion patrimoniale et immobilière réalisé, en alternance à la direction du développement d’Allianz Patrimoine où elle était chargée de l’animation et du suivi des partenaires (Banque Privées, CGPI, Familly Offices et Associations).

En janvier 2021, elle intègre la Société Générale Life Insurance Broker, filiale de la Société Générale Private Banking, au Luxembourg en tant que Chargée de Missions Assurances. Dans le cadre de cette activité, Mariama KA propose des solutions d’assurances vie luxembourgeoises pour les clients des entités Banques Privées du groupe Société Générale.

En septembre 2021, Mariama Ka rejoint la plateforme de crowdfunding Baltis Capital en qualité de Responsable des Relations Investisseurs.