Cette nouvelle enveloppe est la plus importante jamais lancée par Balderton pour accompagner les startups en early-stage.

Avec son fonds de croissance annoncé en juin 2021, Balderton déploie actuellement plus de 1,2 milliard de dollars en Europe et dispose de l’une des plus grandes équipes d’investissement avec 25 experts répartis sur le continent.

Balderton Capital - l’un des fonds européens les plus actifs - annonce aujourd’hui le lancement de son 8ème fonds de 600M$, dédié aux startups early-stage. Ce “Fonds VIII” fait de Balderton l’un des fonds de capital-risque les plus actifs de la scène tech européenne.

Ce lancement s’effectue dans un contexte sans précédent : l’Europe a en effet vu naître depuis 2020 plus de 70 licornes dans la tech. En parallèle, plus de 7 milliards d’euros ont été investis entre janvier et septembre 2021 dans l’Hexagone, dépassant ainsi la totalité des fonds levés en 2019 et 2020.

Soutenir l’accélération sans précédent de la tech européenne

Alors que l’Europe est en passe de lever un montant record de 70 milliards de dollars d’investissements en capital-risque d’ici la fin de l’année, Balderton double aujourd’hui avec cette nouvelle enveloppe son engagement pour soutenir la prochaine génération d’entreprises tech à dimension internationale.

Au cours de ces 4 dernières années, la firme londonienne a levé 4 fonds totalisant près de 2 milliards de dollars, pour un portfolio actif de plus de 100 startups, employant au total plus de 26 000 personnes dans 50 pays à travers le monde. Cette année, ses participations de son portefeuille ont collectivement levé plus de 6 milliards de dollars, soit presque le double par rapport au 3,1 milliards de dollars levés en 2020.

Ce nouveau fonds généraliste est géré par une équipe d’investissement de 25 experts répartis à travers l’Europe. La société a recruté 13 nouveaux spécialistes depuis l’année dernière, dont Dave Kellogg (anciennement directeur marketing de Business Objects et serial entrepreneur), premier Executive in Residence chez Balderton.

« L’écosystème tech européen se développe à un rythme effréné depuis 2020. Et si notre travail d’investisseur n’a pas changé, l’Europe, elle, s’est transformée. Nous nous réjouissons de cet écosystème florissant , avec toujours plus de talents, plus de capitaux et une ambition grandissante chez les entrepreneurs européens, et nous sommes ravis de pouvoir supporter une nouvelle génération d’entrepreneurs. », déclare David Thévenon, General Partner chez Balderton Capital.

De l’early-stage au multi-stage : l’évolution de Balderton Capital Avec près de 300 investissements réalisés depuis la création du fonds il y a plus de 20 ans, Balderton a su se réinventer en soutenant des entrepreneurs de la phase d’amorçage à la phase de croissance, et ce dans toute l’Europe.

Depuis le début de l’année 2021, Balderton a investi dans 20 start-ups, dans des secteurs divers allant de la santé au e-commerce, en passant par le gaming. La société a également vu 13 entreprises de son portefeuille atteindre le statut de licorne. Parmi les entreprises dans lesquelles Balderton a investi en phase d’amorçage ou de série A, on retrouve par exemple Aircall, Dream Games, GoCardless, Revolut, ou encore Vestiaire Collective.

« Balderton Capital est une société très différente de ce qu’elle était il y a 1 an. Non seulement nous avons lancé deux nouveaux fonds, mais nous avons également développé et renforcé nos équipes. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère qui nous permettra d’investir à un rythme soutenu, avec une vision long-terme. Notre passage du statut de premier investisseur de série A en Europe à celui de fonds européen multi-stage nous donne non seulement plus de puissance et de flexibilité, mais nous aide aussi à découvrir davantage de pépites cachées parmi les startups européennes. » se réjouit Bernard Liautaud, Managing Partner de Balderton Capital.

Proposer un accompagnement sur-mesure, durable et équitable

Les entreprises du portefeuille bénéficient de sa plateforme “Build with Balderton”, qui offre différents services de conseil et de support opérationnel poussé (marketing, RH, finance, droit…) La plateforme est entièrement orientée sur les demandes des entrepreneurs et ce dont ils ont besoin pour se développer, y compris l’accès à une communauté active d’experts.

Balderton a également réaffirmé son engagement pour construire une société de capital-risque durable et équitable en publiant ses objectifs pour un avenir durable (Sustainable Future Goals). Ces 60 objectifs visent à réduire l’impact de la société sur l’environnement, à accroître sa diversité sociale et à améliorer sa gouvernance. Reconnaissant le rôle que jouent les investisseurs dans la création d’une économie plus durable et plus équitable, Balderton partage ses objectifs et bonnes pratiques avec les startups de son portefeuille.

Balderton est également fier d’avoir obtenu la certification de niveau 2 de la norme Diversity VC en 2021, se positionnant comme leader en matière de diversité et d’inclusion au sein de la communauté des VC en Europe.